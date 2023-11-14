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США ввели санкции против функционеров ХАМАС
США ввели санкции против функционеров ХАМАС - РИА Новости, 14.11.2023
США ввели санкции против функционеров ХАМАС
США ввели новые санкции против высокопоставленных функционеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС и механизмов иранского финансирования палестинских... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:11
2023-11-14T16:11
2023-11-14T16:26
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США ввели новые санкции против высокопоставленных функционеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС и механизмов иранского финансирования палестинских группировок, сообщило американское министерство финансов на своем сайте.Это третий раунд санкций, введенных против ХАМАС после нападения на юг Израиля 7 октября."Это решение вводит санкции против ключевых официальных лиц ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", - говорится в сообщении министерства.Одновременно с США новые санкции против ХАМАС вводит Великобритания.Среди новых фигурантов санкционного списка - один из основателей ХАМАС, бывший глава палестинского МИД Махмуд аз-Захар.
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РИА Новости
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сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, иран
США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Иран
США ввели санкции против функционеров ХАМАС
Минфин США объявил о введении санкций против высокопоставленных лиц ХАМАС