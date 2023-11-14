https://ria.ru/20231114/rak-1909342918.html

Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями

Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями - РИА Новости, 14.11.2023

Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" играет важную роль в укреплении здоровья россиян, за время его реализации удалось существенно... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:57

2023-11-14T12:57

2023-11-14T12:57

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733424689_194:425:3078:2047_1920x0_80_0_0_d03feecc25cece404d371742bea32f41.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" играет важную роль в укреплении здоровья россиян, за время его реализации удалось существенно улучшить показатели работы онкологической службы – почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Важную роль в укреплении здоровья граждан нашей страны играет федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который обеспечивает доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. За время его реализации нам удалось существенно улучшить показатели работы онкологической службы. Сегодня почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве. Он подчеркнул, что главная актуальная задача для всей онкослужбы — развитие ранней и дифференциальной диагностики онкологических заболеваний, основанной на малоинвазивных методах, и своевременное начало лечения. "Всего под диспансерным наблюдением у онкологов состоят более 4 миллионов граждан, а ежегодно мы выявляем порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html

https://ria.ru/20231019/meditsina-1903847231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество