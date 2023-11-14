https://ria.ru/20231114/rak-1909342918.html
Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями
Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями - РИА Новости, 14.11.2023
Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" играет важную роль в укреплении здоровья россиян, за время его реализации удалось существенно... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:57
2023-11-14T12:57
2023-11-14T12:57
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" играет важную роль в укреплении здоровья россиян, за время его реализации удалось существенно улучшить показатели работы онкологической службы – почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Важную роль в укреплении здоровья граждан нашей страны играет федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который обеспечивает доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. За время его реализации нам удалось существенно улучшить показатели работы онкологической службы. Сегодня почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве. Он подчеркнул, что главная актуальная задача для всей онкослужбы — развитие ранней и дифференциальной диагностики онкологических заболеваний, основанной на малоинвазивных методах, и своевременное начало лечения. "Всего под диспансерным наблюдением у онкологов состоят более 4 миллионов граждан, а ежегодно мы выявляем порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний", - добавил Мурашко.
https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html
https://ria.ru/20231019/meditsina-1903847231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о роли федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями
Мурашко: в России почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" играет важную роль в укреплении здоровья россиян, за время его реализации удалось существенно улучшить показатели работы онкологической службы – почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Важную роль в укреплении здоровья граждан нашей страны играет федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который обеспечивает доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. За время его реализации нам удалось существенно улучшить показатели работы онкологической службы. Сегодня почти 60% опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве.
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Он подчеркнул, что главная актуальная задача для всей онкослужбы — развитие ранней и дифференциальной диагностики онкологических заболеваний, основанной на малоинвазивных методах, и своевременное начало лечения.
"Всего под диспансерным наблюдением у онкологов состоят более 4 миллионов граждан, а ежегодно мы выявляем порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний", - добавил Мурашко.
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