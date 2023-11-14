https://ria.ru/20231114/polsha-1909354939.html

В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером

В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером - РИА Новости, 14.11.2023

В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером

Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:38

2023-11-14T13:38

2023-11-14T13:40

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый. В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. "У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы в Сейме и Сенате", – сказал Чажастый в эфире радиостанции Zet. Он отметил, что расклад сил в сейме и сенате показали вчерашние выборы, в ходе которых на посты спикеров обеих палат были избраны представители оппозиции. Касаясь того, что Моравецкий получил от президента шанс сформировать правительство, вице-спикер заявил, что ему "не нравится эта игра", так как это приводит к затягиванию времени принятия важных государственных решений. "Это перенос важных решений на месяц. В этом нет смысла", - сказал он. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.

https://ria.ru/20231106/moravetskiy-1907784905.html

https://ria.ru/20230901/polsha-1893715843.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет