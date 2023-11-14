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В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером - РИА Новости, 14.11.2023
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13:38 14.11.2023 (обновлено: 13:40 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/polsha-1909354939.html
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером - РИА Новости, 14.11.2023
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером
Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:38
2023-11-14T13:40
в мире
польша
матеуш моравецкий
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый. В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. "У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы в Сейме и Сенате", – сказал Чажастый в эфире радиостанции Zet. Он отметил, что расклад сил в сейме и сенате показали вчерашние выборы, в ходе которых на посты спикеров обеих палат были избраны представители оппозиции. Касаясь того, что Моравецкий получил от президента шанс сформировать правительство, вице-спикер заявил, что ему "не нравится эта игра", так как это приводит к затягиванию времени принятия важных государственных решений. "Это перенос важных решений на месяц. В этом нет смысла", - сказал он. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
https://ria.ru/20231106/moravetskiy-1907784905.html
https://ria.ru/20230901/polsha-1893715843.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером

Чажастый: Моравецкий не имеет шансов стать новым премьером Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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6 ноября, 22:30
«
"У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы в Сейме и Сенате", – сказал Чажастый в эфире радиостанции Zet. Он отметил, что расклад сил в сейме и сенате показали вчерашние выборы, в ходе которых на посты спикеров обеих палат были избраны представители оппозиции.
Касаясь того, что Моравецкий получил от президента шанс сформировать правительство, вице-спикер заявил, что ему "не нравится эта игра", так как это приводит к затягиванию времени принятия важных государственных решений.
"Это перенос важных решений на месяц. В этом нет смысла", - сказал он.
Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма.
Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера.
После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЕвропейский совет
 
 
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