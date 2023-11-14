https://ria.ru/20231114/polsha-1909354939.html
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером - РИА Новости, 14.11.2023
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером
Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:38
2023-11-14T13:38
2023-11-14T13:40
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право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый. В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. "У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы в Сейме и Сенате", – сказал Чажастый в эфире радиостанции Zet. Он отметил, что расклад сил в сейме и сенате показали вчерашние выборы, в ходе которых на посты спикеров обеих палат были избраны представители оппозиции. Касаясь того, что Моравецкий получил от президента шанс сформировать правительство, вице-спикер заявил, что ему "не нравится эта игра", так как это приводит к затягиванию времени принятия важных государственных решений. "Это перенос важных решений на месяц. В этом нет смысла", - сказал он. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
https://ria.ru/20231106/moravetskiy-1907784905.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером
Чажастый: Моравецкий не имеет шансов стать новым премьером Польши
ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Матеуш Моравецкий не имеет шансов стать новым премьер-министром Польши, считает вице-спикер сейма республики от фракции "Левых" Влодимеж Чажастый.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда
поручил Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.
Опрос показал отношение поляков к Моравецкому на посту премьера
«
"У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы в Сейме и Сенате", – сказал Чажастый в эфире радиостанции Zet. Он отметил, что расклад сил в сейме и сенате показали вчерашние выборы, в ходе которых на посты спикеров обеих палат были избраны представители оппозиции.
Касаясь того, что Моравецкий получил от президента шанс сформировать правительство, вице-спикер заявил, что ему "не нравится эта игра", так как это приводит к затягиванию времени принятия важных государственных решений.
"Это перенос важных решений на месяц. В этом нет смысла", - сказал он.
Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость
" (PiS) Ярослава Качиньского
уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска
.
Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма.
Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера.
После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
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