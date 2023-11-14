https://ria.ru/20231114/poisk-1909329122.html

В Самарской области пропала девочка-подросток

В Самарской области пропала девочка-подросток - РИА Новости, 14.11.2023

В Самарской области пропала девочка-подросток

Полиция ищет 14-летнюю девочку, которая ушла 12 ноября из дома в селе Сургут Самарской области и пропала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:09

2023-11-14T12:09

2023-11-14T12:09

происшествия

самарская область

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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция ищет 14-летнюю девочку, которая ушла 12 ноября из дома в селе Сургут Самарской области и пропала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. "Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району ведут розыск без вести пропавшей 14-летней... проживающей в поселке Сургут, которая 12.11.2023 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас полицейские устанавливают круг общения девочки и опрашивают местных жителей. Рост пропавшей девочки - около 155-165 сантиметров, у нее черные волосы. Она была одета в черную куртку с капюшоном серого цвета, черную кофту с оранжевыми буквами и джинсы.

https://ria.ru/20231113/poisk-1909144550.html

самарская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область