https://ria.ru/20231114/poisk-1909329122.html
В Самарской области пропала девочка-подросток
В Самарской области пропала девочка-подросток - РИА Новости, 14.11.2023
В Самарской области пропала девочка-подросток
Полиция ищет 14-летнюю девочку, которая ушла 12 ноября из дома в селе Сургут Самарской области и пропала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:09
2023-11-14T12:09
2023-11-14T12:09
происшествия
самарская область
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция ищет 14-летнюю девочку, которая ушла 12 ноября из дома в селе Сургут Самарской области и пропала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. "Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району ведут розыск без вести пропавшей 14-летней... проживающей в поселке Сургут, которая 12.11.2023 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас полицейские устанавливают круг общения девочки и опрашивают местных жителей. Рост пропавшей девочки - около 155-165 сантиметров, у нее черные волосы. Она была одета в черную куртку с капюшоном серого цвета, черную кофту с оранжевыми буквами и джинсы.
https://ria.ru/20231113/poisk-1909144550.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области пропала девочка-подросток
В Самарской области ищут ушедшую из дома 12 ноября 14-летнюю девочку
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости.
Полиция ищет 14-летнюю девочку, которая ушла 12 ноября из дома в селе Сургут Самарской области и пропала, сообщили в пресс-службе
ГУ МВД по Самарской области.
"Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району ведут розыск без вести пропавшей 14-летней... проживающей в поселке Сургут, которая 12.11.2023 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас полицейские устанавливают круг общения девочки и опрашивают местных жителей.
Рост пропавшей девочки - около 155-165 сантиметров, у нее черные волосы. Она была одета в черную куртку с капюшоном серого цвета, черную кофту с оранжевыми буквами и джинсы.
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