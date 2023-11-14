https://ria.ru/20231114/peterburg-1909404505.html

Качество воды в Петербурге начали проверять спектрофотометры

Качество воды в Петербурге начали проверять спектрофотометры - РИА Новости, 14.11.2023

Качество воды в Петербурге начали проверять спектрофотометры

На всех водозаборах ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" установлены новые спектрофотометры, которые в онлайн-режиме определяют восемь показателей качества воды в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:31

2023-11-14T16:31

2023-11-14T16:44

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. На всех водозаборах ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" установлены новые спектрофотометры, которые в онлайн-режиме определяют восемь показателей качества воды в одной пробе, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Новое современное оборудование позволяет контролировать больше показателей и дополнительно обеспечить безопасность питьевой воды. В частности, оборудование позволяет с высокой точностью контролировать мутность, цветность, содержание углерода, нитратного азота и нефтепродуктов. Специалисты в автоматическом режиме получают обработанную информацию с интеллектуальных терминалов. Результаты измерений используются в системах управления технологическими процессами водоснабжения, в том числе при дозировании реагентов на сооружениях водоподготовки. "В коммунальной отрасли Петербурга реализуется ряд крупных проектов по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения. В том числе внедряются новые технологии контроля качества воды, которая поступает в дома петербуржцев, а также на десятки тысяч предприятий и социально значимых объектов города. Новые приборы и интеллектуальные системы позволяют максимально автоматизировать процесс водоснабжения на всех его этапах", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Власти Петербурга за последние несколько лет реализовали ряд крупных проектов по обновлению системы водоснабжения города. В частности, продолжается модернизация ливневой канализации, запущенная по поручению губернатора в 2019 году. Также продолжается масштабная работа по реконструкции одного из трех крупнейших очистных сооружений города — Северной станции аэрации. Ежедневно на ней проходят очистку стоки с территорий Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, Невского и части Центрального районов города. Завершить реконструкцию Северной станции аэрации планируется в 2025 году. В результате мощность очистных сооружений увеличится с 700 тысяч до 1 миллиона кубометров сточных вод в сутки. Петербург к настоящему времени добился рекордного процента очистки - через очистные сооружения сейчас проходит 99,7% городских хозяйственно-бытовых стоков.

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1906022574.html

https://realty.ria.ru/20231017/trassa-1903339594.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, александр беглов