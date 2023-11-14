https://ria.ru/20231114/paksh2-1909346962.html
Глава проекта БелАЭС Полянин прибыл в Венгрию для работы над АЭС "Пакш-2"
Глава проекта БелАЭС Полянин прибыл в Венгрию для работы над АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 14.11.2023
Глава проекта БелАЭС Полянин прибыл в Венгрию для работы над АЭС "Пакш-2"
Руководитель проекта Белорусской АЭС Виталий Полянин прибыл в Венгрию для руководства проектом АЭС "Пакш-2", заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:16
2023-11-14T13:16
2023-11-14T14:41
новости - ядерные технологии
венгрия
алексей лихачев
белорусская аэс
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Руководитель проекта Белорусской АЭС Виталий Полянин прибыл в Венгрию для руководства проектом АЭС "Пакш-2", заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Сюда прибыл для руководства проектом наш руководитель белорусского проекта господин Полянин, который сдал этот проект нашим белорусским партнёрам, и мы будем сюда направлять наши лучшие силы", - сказал Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИД Сийярто на территории АЭС.Он также отметил, что "внимание к этому проекту будет повышено", а уровень требований со стороны венгерских властей и европейских регуляторов высок.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20231114/paksh-1909334708.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
https://ria.ru/20231017/rosatom-1903291055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - ядерные технологии, венгрия, алексей лихачев, белорусская аэс, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новости - Ядерные технологии, Венгрия, Алексей Лихачев, Белорусская АЭС, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава проекта БелАЭС Полянин прибыл в Венгрию для работы над АЭС "Пакш-2"
Глава проекта БелАЭС Полянин будет руководить возведением АЭС "Пакш-2" в Венгрии
ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Руководитель проекта Белорусской АЭС Виталий Полянин прибыл в Венгрию для руководства проектом АЭС "Пакш-2", заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сюда прибыл для руководства проектом наш руководитель белорусского проекта господин Полянин, который сдал этот проект нашим белорусским партнёрам, и мы будем сюда направлять наши лучшие силы", - сказал Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИД Сийярто на территории АЭС.
Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"
Он также отметил, что "внимание к этому проекту будет повышено", а уровень требований со стороны венгерских властей и европейских регуляторов высок.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Орбан поблагодарил "Росатом" за сохранение партнерства