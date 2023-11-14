https://ria.ru/20231114/netanyakhu-1909472250.html

Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе

Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе - РИА Новости, 15.11.2023

Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе

Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T21:35

2023-11-14T21:35

2023-11-15T01:44

турция

генеральная прокуратура рф

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СТАМБУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием к МУС судить его за геноцид в секторе Газа, передает телеканал CNN Turk."Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху. В нем содержится требование, чтобы Нетаньяху предстал перед Международным уголовным судом", — говорится в сообщении.Ранее во вторник адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк сообщил о подаче через Минюст страны ходатайства в МУС с требованием судить Нетаньяху за "учиненный им в секторе Газа геноцид".В тексте иска Кюлюнк и двое других адвокатов требуют собрать доказательства преступлений израильского премьера против палестинского народа, чтобы затем начать уголовное дело против него и других виновных. Юристы утверждают, что политик "на глазах у всего мира" использует в Газе запрещенное международными конвенциями оружие.Как подчеркивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция работает над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником. В минувшую субботу он отметил, что Анкара больше не считает Нетаньяху собеседником, но глава разведки республики поддерживает контакты с Тель-Авивом.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909362386.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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