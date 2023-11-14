https://ria.ru/20231114/netanyakhu-1909472250.html
Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе
Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе
Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T21:35
2023-11-14T21:35
2023-11-15T01:44
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СТАМБУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием к МУС судить его за геноцид в секторе Газа, передает телеканал CNN Turk."Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху. В нем содержится требование, чтобы Нетаньяху предстал перед Международным уголовным судом", — говорится в сообщении.Ранее во вторник адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк сообщил о подаче через Минюст страны ходатайства в МУС с требованием судить Нетаньяху за "учиненный им в секторе Газа геноцид".В тексте иска Кюлюнк и двое других адвокатов требуют собрать доказательства преступлений израильского премьера против палестинского народа, чтобы затем начать уголовное дело против него и других виновных. Юристы утверждают, что политик "на глазах у всего мира" использует в Газе запрещенное международными конвенциями оружие.Как подчеркивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция работает над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником. В минувшую субботу он отметил, что Анкара больше не считает Нетаньяху собеседником, но глава разведки республики поддерживает контакты с Тель-Авивом.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231114/gaza-1909362386.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, генеральная прокуратура рф, международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, стамбул, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган
Турция, Генеральная прокуратура РФ, Международный уголовный суд, Биньямин Нетаньяху, Стамбул, Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган
Генпрокуратура Стамбула потребовала судить Нетаньяху за геноцид в Газе
ГП Стамбула потребовала возбудить дело против Нетаньяху за геноцид в Газе
СТАМБУЛ, 14 ноя — РИА Новости.
Генпрокуратура Стамбула направила в Министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием к МУС судить его за геноцид в секторе Газа, передает телеканал CNN Turk
.
"Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху. В нем содержится требование, чтобы Нетаньяху предстал перед Международным уголовным судом", — говорится в сообщении.
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Ранее во вторник адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк сообщил о подаче через Минюст страны ходатайства в МУС с требованием судить Нетаньяху за "учиненный им в секторе Газа геноцид".
В тексте иска Кюлюнк и двое других адвокатов требуют собрать доказательства преступлений израильского премьера против палестинского народа, чтобы затем начать уголовное дело против него и других виновных. Юристы утверждают, что политик "на глазах у всего мира" использует в Газе запрещенное международными конвенциями оружие.
Как подчеркивал президент Реджеп Тайип Эрдоган
, Турция работает над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником. В минувшую субботу он отметил, что Анкара больше не считает Нетаньяху собеседником, но глава разведки республики поддерживает контакты с Тель-Авивом.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС
из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.