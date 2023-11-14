Более 15 млрд рублей получили МСП-поставщики из новых регионов по 223-ФЗ
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. За 10 месяцев 2023 года МСП четырех новых регионов заключили свыше 4,4 тысячи договоров в рамках 223-ФЗ на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
За это время поставщиками стали более одной тысячи малых и средних предприятий (МСП) Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, заказчиками выступили 546 компаний, говорится в сообщении.
"Лидерами по объему заключенных договоров стал малый и средний бизнес Луганской Народной Республики, где общая сумма составила 7,81 миллиарда рублей. На втором месте — ДНР с показателем 4,92 миллиарда рублей. В Херсонской области МСП-поставщики в рамках 223-ФЗ заключили договоры на 2,33 миллиарда рублей, в Запорожской области — на 0,05 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба генерального директора КМСП Александра Исаевича.
Наибольший объем закупок у МСП-поставщиков новых регионов пришелся на транспортные средства и оборудование (5,91 миллиарда рублей), услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (1,32 миллиарда рублей), уголь (1,17 миллиарда рублей), сооружения и работы в области гражданского строительства (0,62 миллиарда рублей), машины и оборудование (0,58 миллиарда рублей), пояснили в пресс-службе.
"Для бизнеса новых регионов мы проводим специальные обучающие семинары, где рассказываем про все аспекты участия в закупках, как проходят процедуры, какие требуются документы", — добавил Исаевич.
Компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема закупок, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок крупнейших госкомпаний у МСП — один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.