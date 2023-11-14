https://ria.ru/20231114/moskva-1909317107.html

Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году

Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году - РИА Новости, 14.11.2023

Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более 3 тысяч столичных энергоподстанций, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:25

2023-11-14T11:25

2023-11-14T11:25

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более 3 тысяч столичных энергоподстанций, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году обновили в общей сложности свыше 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, что позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Такие работы проводим в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. "Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы