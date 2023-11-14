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Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году - РИА Новости, 14.11.2023
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11:25 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/moskva-1909317107.html
Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году
Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году - РИА Новости, 14.11.2023
Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более 3 тысяч столичных энергоподстанций, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:25
2023-11-14T11:25
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более 3 тысяч столичных энергоподстанций, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году обновили в общей сложности свыше 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, что позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Такие работы проводим в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. "Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Более 3 тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в этом году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали более 3 тысяч столичных энергоподстанций, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году обновили в общей сложности свыше 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, что позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Такие работы проводим в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных.
"Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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