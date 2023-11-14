https://ria.ru/20231114/mordoviya-1909444014.html

Глава Мордовии провел выездное совещание на площадке ОЭЗ

Глава Мордовии провел выездное совещание на площадке ОЭЗ - РИА Новости, 14.11.2023

Глава Мордовии провел выездное совещание на площадке ОЭЗ

Глава Мордовии Артём Здунов провел выездное совещание на одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) республики по вопросам ее наполнения, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:44

2023-11-14T18:44

2023-11-14T18:44

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел выездное совещание на одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) республики по вопросам ее наполнения, сообщает пресс-служба главы региона. Создание особой экономической зоны в Мордовии ведется в рамках Программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы. Наличие особой экономической зоны существенно улучшит позиций Мордовии в инвестиционном поле страны. "ОЭЗ расположится не только на территории Саранска, а охватит и обособленный участок в Лямбирском районе. На всей ее территории будет действовать целый ряд налоговых преференций для бизнеса. Работы по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Система" площадью более 100 гектаров и строительство индустриального парка "Светотехника" площадью около 49 гектаров уже ведутся, они расположены на территории завода "Лисма", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявка на создание особой экономической зоны Мордовии уже прошла ряд процедур в федеральных министерствах, сейчас находится на завершающем этапе согласования. На данный момент определены 5 резидентов – это два проекта "АФК Система" и три проекта местных резидентов. Общий объем инвестиций в проект составит около 12 миллиардов рублей, будут созданы около 1,2 тысячи новых рабочих мест. Запуск первых проектов намечен на 2025 год, сейчас резиденты приступают к реконструкции ранее пустых корпусов. Глава Мордовии осмотрел площади ОЭЗ, обсудил с руководителями предприятий планы и сроки выполнения работ. Пока основной резидент ОЭЗ - ООО "Лисфармстекло" группы компаний "Гласс Декор" будет выпускать медицинское стекло, часть бывших цехов светотехнического гиганта дополнительно к уже имеющемуся производству займет проект Ардатовского светотехнического завода. Все площадки требуют реструктуризации и реинженеринга инфраструктуры. "Также главе Мордовии показали территории, где ведется первая зона строительства, и свободные площади, где планируется строительство для новых резидентов. В ходе обсуждения речь шла о размещении резидентов, обеспечении ОЭЗ инженерными коммуникациями и энергоресурсами – важно, чтобы она отвечала всем требованиям промышленников. Здунов подчеркнул, что нужно повысить интенсивность проведения всех видов работ, чтобы максимально ускорить начало работы резидентов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908200166.html

https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903932720.html

саранск

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артем здунов, республика мордовия, саранск