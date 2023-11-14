https://ria.ru/20231114/matvienko-1909385765.html

Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев

Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев - РИА Новости, 14.11.2023

Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев

Необходимо рассмотреть идею поступления в школы при посольствах России всех детей, в том числе, детей сотрудников других посольств, заявила председатель Совета... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:21

2023-11-14T15:21

2023-11-14T15:22

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Необходимо рассмотреть идею поступления в школы при посольствах России всех детей, в том числе, детей сотрудников других посольств, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Надо поменять законодательство, чтобы дать возможность доступа в эти школы и местных детей, и детей из других посольств, и пропагандировать образование на русском языке", - сказала она в ходе парламентских слушаний в Совфеде на тему сохранения и защиты русского языка. Матвиенко отметила, что желающих очень много, но нынешнее законодательство не позволяет им поступить в посольские школы.

https://ria.ru/20231109/matvienko-1908360715.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф