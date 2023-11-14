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Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев - РИА Новости, 14.11.2023
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15:21 14.11.2023 (обновлено: 15:22 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/matvienko-1909385765.html
Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев
Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев - РИА Новости, 14.11.2023
Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев
Необходимо рассмотреть идею поступления в школы при посольствах России всех детей, в том числе, детей сотрудников других посольств, заявила председатель Совета... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:21
2023-11-14T15:22
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Необходимо рассмотреть идею поступления в школы при посольствах России всех детей, в том числе, детей сотрудников других посольств, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Надо поменять законодательство, чтобы дать возможность доступа в эти школы и местных детей, и детей из других посольств, и пропагандировать образование на русском языке", - сказала она в ходе парламентских слушаний в Совфеде на тему сохранения и защиты русского языка. Матвиенко отметила, что желающих очень много, но нынешнее законодательство не позволяет им поступить в посольские школы.
https://ria.ru/20231109/matvienko-1908360715.html
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила разрешить принимать в посольские школы иностранцев

Матвиенко: нужно разрешить поступать в школы при посольствах РФ иностранцам

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Необходимо рассмотреть идею поступления в школы при посольствах России всех детей, в том числе, детей сотрудников других посольств, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Надо поменять законодательство, чтобы дать возможность доступа в эти школы и местных детей, и детей из других посольств, и пропагандировать образование на русском языке", - сказала она в ходе парламентских слушаний в Совфеде на тему сохранения и защиты русского языка.
Матвиенко отметила, что желающих очень много, но нынешнее законодательство не позволяет им поступить в посольские школы.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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