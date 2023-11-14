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Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 14.11.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
10:43 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/lenoblast-1909302989.html
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 14.11.2023
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
Власти Ленинградской области утвердили на 2024 год план работ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", преображение ждет 116 общественных... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:43
2023-11-14T10:43
ленинградская область
лужский район
александр дрозденко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили на 2024 год план работ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", преображение ждет 116 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона. "С каждым годом мы благоустраиваем все больше общественных пространств. В 2022 году их было 75, в 2023 — 105, в следующем рассчитываем подарить новый облик 116 территориям во всех районах Ленинградской области. Уже готовы проекты, разработанные с учетом предложений жителей, в бюджете заложены средства на работы. Теперь предстоит определить подрядчиков, а весной начнутся строительно-монтажные работы", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Он поблагодарил за поддержку региона Минстрой России и комитет по ЖКХ Ленинградской области, который курирует реализацию федерального проекта. Глава Ленобласти также отметил, что в 20023 году лучше других для создания прогулочных зон, детских и спортивных площадок, скверов и парков поработали в Гатчинском и Лужском районах. Там открыто по 14 обновленных территорий. Работы в следующем году пройдут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Власти региона уже утвердили список общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/lenoblast-1907965641.html
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Артем Смирнов
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лужский район, александр дрозденко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ленинградская область , Лужский район, Александр Дрозденко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году

© Фото : Правительство Ленинградской областиБолее 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили на 2024 год план работ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", преображение ждет 116 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С каждым годом мы благоустраиваем все больше общественных пространств. В 2022 году их было 75, в 2023 — 105, в следующем рассчитываем подарить новый облик 116 территориям во всех районах Ленинградской области. Уже готовы проекты, разработанные с учетом предложений жителей, в бюджете заложены средства на работы. Теперь предстоит определить подрядчиков, а весной начнутся строительно-монтажные работы", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
© Фото : Правительство Ленинградской областиБолее 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
Он поблагодарил за поддержку региона Минстрой России и комитет по ЖКХ Ленинградской области, который курирует реализацию федерального проекта.
Глава Ленобласти также отметил, что в 20023 году лучше других для создания прогулочных зон, детских и спортивных площадок, скверов и парков поработали в Гатчинском и Лужском районах. Там открыто по 14 обновленных территорий.
Работы в следующем году пройдут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Власти региона уже утвердили список общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году, говорится в сообщении.
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Барановский: Ленобласть совершенствует подходы к строительству
7 ноября, 17:17
 
Ленинградская областьЛужский районАлександр ДрозденкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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