Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
© Фото : Правительство Ленинградской областиБолее 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
© Фото : Правительство Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили на 2024 год план работ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", преображение ждет 116 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С каждым годом мы благоустраиваем все больше общественных пространств. В 2022 году их было 75, в 2023 — 105, в следующем рассчитываем подарить новый облик 116 территориям во всех районах Ленинградской области. Уже готовы проекты, разработанные с учетом предложений жителей, в бюджете заложены средства на работы. Теперь предстоит определить подрядчиков, а весной начнутся строительно-монтажные работы", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
© Фото : Правительство Ленинградской областиБолее 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
© Фото : Правительство Ленинградской области
Более 110 общественных пространств благоустроят в Ленобласти в 2024 году
Глава Ленобласти также отметил, что в 20023 году лучше других для создания прогулочных зон, детских и спортивных площадок, скверов и парков поработали в Гатчинском и Лужском районах. Там открыто по 14 обновленных территорий.
Работы в следующем году пройдут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Власти региона уже утвердили список общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году, говорится в сообщении.