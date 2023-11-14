https://ria.ru/20231114/krym-1909355128.html
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости, 14.11.2023
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год
Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:39
2023-11-14T13:39
2023-11-14T14:03
республика крым
общество
сергей аксенов (политик)
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов."В республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - написал Аксенов.Он напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231019/vologda-1903918719.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, сергей аксенов (политик), новый год
Республика Крым, Общество, Сергей Аксенов (политик), Новый год
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год
Аксенов: массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируют, но города украсят
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости.
Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале
глава региона Сергей Аксенов.
"В республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - написал Аксенов.
Он напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
Вологду начали украшать к Новому году