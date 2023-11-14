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В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости, 14.11.2023
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13:39 14.11.2023 (обновлено: 14:03 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/krym-1909355128.html
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости, 14.11.2023
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год
Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:39
2023-11-14T14:03
республика крым
общество
сергей аксенов (политик)
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов."В республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - написал Аксенов.Он напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231019/vologda-1903918719.html
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республика крым, общество, сергей аксенов (политик), новый год
Республика Крым, Общество, Сергей Аксенов (политик), Новый год
В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год

Аксенов: массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируют, но города украсят

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация в Крыму
Новогодняя иллюминация в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Новогодняя иллюминация в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
"В республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - написал Аксенов.
Он напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
Монтаж новогодней иллюминации и установка арт-объектов в Вологде - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Республика КрымОбществоСергей Аксенов (политик)Новый год
 
 
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