https://ria.ru/20231114/krym-1909355128.html

В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год

В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости, 14.11.2023

В Крыму не планируют массовых мероприятий на Новый год

Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:39

2023-11-14T13:39

2023-11-14T14:03

республика крым

общество

сергей аксенов (политик)

новый год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов."В республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - написал Аксенов.Он напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231019/vologda-1903918719.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, общество, сергей аксенов (политик), новый год