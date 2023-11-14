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Израиль поддержал помощь Газе в пакете безопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
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03:39 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/izrail-1909270491.html
Израиль поддержал помощь Газе в пакете безопасности США, пишут СМИ
Израиль поддержал помощь Газе в пакете безопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
Израиль поддержал помощь Газе в пакете безопасности США, пишут СМИ
Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, представленный президентом США Джо Байденом... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:39
2023-11-14T03:39
в мире
израиль
сша
украина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, представленный президентом США Джо Байденом в октябре, но при соблюдении некоторых условий, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Как указывает издание, это первые публичные оценки израильской стороной этого пакета помощи. "Израиль поддерживает включение президентом США Джо Байденом гуманитарной помощи для Газы в пакет национальной безопасности на 106 миллиардов долларов, который он представил конгрессу в прошлом месяце для финансирования поддержки безопасности Вашингтоном для Израиля и Украины. Однако чиновник уточняет, что эта поддержка из Иерусалима обусловлена тем, что помощь будет соответствовать конкретным критериям, которые Израиль обсуждает с законодателями США, работающими в настоящее время над продвижением пакета помощи", - сообщает издание. Как отмечается, чиновник заявил, что это включает разграничение между краткосрочной и чрезвычайной помощью, которая должна полностью координироваться с Израилем, и финансированием на послевоенное восстановление Газы. Кроме того, источник отметил просьбу Израиля о включении в послевоенное финансирование помощи, которая поможет укрепить границу Египта с сектором Газа, чтобы гарантировать, что анклав не подвергнется повторной милитаризации. Чиновник добавил, что Израиль не против того, чтобы помощь США в сфере безопасности для страны была связана с помощью для Украины. Ранее конгресс США утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом. Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.
https://ria.ru/20231114/gaza-1909264947.html
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в мире, израиль, сша, украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, Израиль, США, Украина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
Израиль поддержал помощь Газе в пакете безопасности США, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль поддерживает помощь Газе в пакете безопасности США

© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, представленный президентом США Джо Байденом в октябре, но при соблюдении некоторых условий, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Как указывает издание, это первые публичные оценки израильской стороной этого пакета помощи.
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"Израиль поддерживает включение президентом США Джо Байденом гуманитарной помощи для Газы в пакет национальной безопасности на 106 миллиардов долларов, который он представил конгрессу в прошлом месяце для финансирования поддержки безопасности Вашингтоном для Израиля и Украины. Однако чиновник уточняет, что эта поддержка из Иерусалима обусловлена тем, что помощь будет соответствовать конкретным критериям, которые Израиль обсуждает с законодателями США, работающими в настоящее время над продвижением пакета помощи", - сообщает издание.
Как отмечается, чиновник заявил, что это включает разграничение между краткосрочной и чрезвычайной помощью, которая должна полностью координироваться с Израилем, и финансированием на послевоенное восстановление Газы. Кроме того, источник отметил просьбу Израиля о включении в послевоенное финансирование помощи, которая поможет укрепить границу Египта с сектором Газа, чтобы гарантировать, что анклав не подвергнется повторной милитаризации.
Чиновник добавил, что Израиль не против того, чтобы помощь США в сфере безопасности для страны была связана с помощью для Украины.
Ранее конгресс США утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом. Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.
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В миреИзраильСШАУкраинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо Байден
 
 
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