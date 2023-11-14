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Путину представят идеи по расширению финансирования инвестпроектов в ДФО
Путину представят идеи по расширению финансирования инвестпроектов в ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Путину представят идеи по расширению финансирования инвестпроектов в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу до 15 декабря представить предложения по расширению финансирования приоритетных инвестиционных... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:24
2023-11-14T18:24
2023-11-14T18:25
михаил мишустин
экономика
владимир путин
вэб.рф (вэб)
правительство рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу до 15 декабря представить предложения по расширению финансирования приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения по расширению использования механизмов финансирования приоритетных инвестиционных проектов для проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа (в том числе инструментов льготного финансирования государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", средств фондов акционерного капитала с участием государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ") при реализации комплексных планов социально-экономического развития дальневосточных городов", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 15 декабря 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель госкорпорации "ВЭБ РФ" Игорь Шувалов.
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михаил мишустин, экономика, владимир путин, вэб.рф (вэб), правительство рф
Михаил Мишустин, Экономика, Владимир Путин, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Правительство РФ
Путину представят идеи по расширению финансирования инвестпроектов в ДФО
Путин поручил представить идеи расширения финансирования инвестпроектов в ДФО