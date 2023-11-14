https://ria.ru/20231114/indoneziya-1909381274.html

Глава Минобороны Индонезии призвал не забывать о помощи со стороны России

Глава Минобороны Индонезии призвал не забывать о помощи со стороны России - РИА Новости, 14.11.2023

Глава Минобороны Индонезии призвал не забывать о помощи со стороны России

Министр обороны Индонезии и основной кандидат в президенты страны Прабово Субианто заявил, что Индонезия не должна забывать о помощи России в трудные для страны РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:09

2023-11-14T15:09

2023-11-14T15:15

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индонезия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Индонезии и основной кандидат в президенты страны Прабово Субианто заявил, что Индонезия не должна забывать о помощи России в трудные для страны времена. По данным индонезийского портала Viva, глава минобороны подчеркнул, что "установит хорошие отношения со всеми странами", если будет избран президентом на выборах 2024 года. "Мы также не можем забыть Россию. Россия помогает и помогала Индонезии в трудные времена. Если вы посмотрите на Джакарту сейчас, то увидите много крупных общественных сооружений, построенных Россией и странами Восточного блока", - заявил министр обороны на форуме, организованном центром стратегических и международных исследований. Субианто добавил, что Индонезия также должна уважать Индию и иметь хорошие отношения с ней, а также с исламскими странами. "По сути, моя философия заключается в том, что иметь тысячу друзей слишком мало, а иметь одного врага - слишком много", - заключил кандидат в президенты. Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года.

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прабово субианто, индонезия, россия, в мире