https://ria.ru/20231114/ikao-1909277373.html

Инициированное Россией разбирательство в ИКАО может занять не менее года

Инициированное Россией разбирательство в ИКАО может занять не менее года - РИА Новости, 14.11.2023

Инициированное Россией разбирательство в ИКАО может занять не менее года

Процесс по инициированному Москвой разбирательству в отношении 37 стран в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T07:07

2023-11-14T07:07

2023-11-14T10:41

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Процесс по инициированному Москвой разбирательству в отношении 37 стран в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года, сообщили РИА Новости в МИД России. МИД сообщал в октябре, что Россия подала в совет ИКАО заявление о нарушении 37 странами конвенции о международной гражданской авиации. Ответчики – все члены Евросоюза, США, Канада, Британия, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария. Поводом стало беспрецедентное давление на Россию: запреты на использование воздушного пространства, на поставку воздушных судов и запчастей к ним, на техобслуживание и страхование, а также задержание самолетов, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации. "С момента подачи РФ 10 октября заявления в совет ИКАО о нарушении 37 государствами-членами ИКАО Чикагской конвенции произошло следующее: 17 октября генеральный секретарь ИКАО удостоверил, что заявление РФ по форме соответствует имеющимся требованиям, а 9 ноября совет ИКАО решил, что срок для подачи государствами-ответчиками контрмеморандума будет установлен на его следующей сессии в январе–феврале 2024 года после перевода заявления и прилагающегося к нему меморандума РФ на иные официальные языки ИКАО, помимо русского", – сказали в МИД. "Что касается общих сроков рассмотрения советом ИКАО данного дела, то прогнозы на этот счет делать преждевременно", – добавили в МИД, отметив, что "практика показывает, что процесс может занять не менее года".

https://ria.ru/20231111/carlsberg-1908864428.html

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в мире, россия, москва, сша, международная организация гражданской авиации