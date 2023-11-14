Рейтинг@Mail.ru
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 14.11.2023 (обновлено: 22:06 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/gripp-1909467125.html
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:52
2023-11-14T22:06
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9774befb351d18f9718a633182c65f05.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. "На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привито 6 799 534 человека (в том числе 1 062 626 детей), что составляет 53,8% от численности населения города", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что самым надёжным способом защиты от гриппа является вакцинация. Для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа необходимо привить не менее 60% населения Москвы. Как уточняется, вакцинация против гриппа проводится отечественными вакцинами Совигрипп, Ультрикс Квадри, Флю-М, Гриппол плюс.
https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_156a408099871baa161b9d470932b122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, москва
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Москва
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа

Роспотребнадзор: около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Кампания по вакцинации от гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привито 6 799 534 человека (в том числе 1 062 626 детей), что составляет 53,8% от численности населения города", - говорится в сообщении.
Опрос
Вы делаете сезонные прививки?
Проголосовали:20143
20 сентября, 14:13
В ведомстве напомнили, что самым надёжным способом защиты от гриппа является вакцинация. Для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа необходимо привить не менее 60% населения Москвы.
Как уточняется, вакцинация против гриппа проводится отечественными вакцинами Совигрипп, Ультрикс Квадри, Флю-М, Гриппол плюс.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Ракова рассказала об особенностях ОРВИ и гриппа в Москве в этом сезоне
20 сентября, 14:44
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала