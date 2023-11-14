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Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:52
2023-11-14T20:52
2023-11-14T22:06
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. "На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привито 6 799 534 человека (в том числе 1 062 626 детей), что составляет 53,8% от численности населения города", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что самым надёжным способом защиты от гриппа является вакцинация. Для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа необходимо привить не менее 60% населения Москвы. Как уточняется, вакцинация против гриппа проводится отечественными вакцинами Совигрипп, Ультрикс Квадри, Флю-М, Гриппол плюс.
https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, москва
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Москва
Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа
Роспотребнадзор: около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа