https://ria.ru/20231114/gripp-1909467125.html

Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа

Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023

Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа

Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:52

2023-11-14T20:52

2023-11-14T22:06

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 6,8 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 53,8% населения города, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. "На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привито 6 799 534 человека (в том числе 1 062 626 детей), что составляет 53,8% от численности населения города", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что самым надёжным способом защиты от гриппа является вакцинация. Для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа необходимо привить не менее 60% населения Москвы. Как уточняется, вакцинация против гриппа проводится отечественными вакцинами Совигрипп, Ультрикс Квадри, Флю-М, Гриппол плюс.

https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, москва