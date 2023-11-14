https://ria.ru/20231114/gosposhliny-1909296852.html

"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака

"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака - РИА Новости, 14.11.2023

"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:20

2023-11-14T10:20

2023-11-14T10:20

владислав даванков

партия "новые люди"

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что законопроектом также предлагается повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.

https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

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владислав даванков, партия "новые люди", общество