https://ria.ru/20231114/gosposhliny-1909296852.html
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака - РИА Новости, 14.11.2023
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:20
2023-11-14T10:20
2023-11-14T10:20
владислав даванков
партия "новые люди"
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что законопроектом также предлагается повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.
https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html
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владислав даванков, партия "новые люди", общество
Владислав Даванков, Партия "Новые люди", Общество
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака
"Новые люди" разработали проект об отмене госпошлин за заключение брака
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что законопроектом также предлагается повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.
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