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"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака - РИА Новости, 14.11.2023
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10:20 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/gosposhliny-1909296852.html
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака - РИА Новости, 14.11.2023
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:20
2023-11-14T10:20
владислав даванков
партия "новые люди"
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что законопроектом также предлагается повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.
https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html
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владислав даванков, партия "новые люди", общество
Владислав Даванков, Партия "Новые люди", Общество
"Новые люди" предложили отменить госпошлины за заключение брака

"Новые люди" разработали проект об отмене госпошлин за заключение брака

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСвидетельство о браке
Свидетельство о браке - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что законопроектом также предлагается повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.
Стенд с информацией на получение гражданства РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Состоящим в браке с россиянами иностранцам хотят давать РВП через два года
30 октября, 11:52
 
Владислав ДаванковПартия "Новые люди"Общество
 
 
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