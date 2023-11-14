https://ria.ru/20231114/gaza-1909462099.html

Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 14.11.2023

Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе встречи с послом Египта Назихом Нагари в Москве выразил признательность Каиру за содействие в обеспечении выезда россиян... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:26

2023-11-14T20:26

2023-11-14T20:35

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе встречи с послом Египта Назихом Нагари в Москве выразил признательность Каиру за содействие в обеспечении выезда россиян из сектора Газа, сообщили в российском дипведомстве.В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан в составе 70 человек прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Днем в понедельник в МЧС сообщили, что Ил-76 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Во вторник борт МЧС России вылетел из Египта со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан."В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в секторе Газа с упором на катастрофическую гуманитарную ситуацию в этом палестинском анклаве. Египетской стороне была выражена признательность за оказываемое содействие в обеспечении безопасного выезда граждан Российской Федерации из зоны вооружённого конфликта", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Стороны также затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и координации на площадках ООН и в других международных структурах.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, россия, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, михаил богданов, израиль, каир (город)