https://ria.ru/20231114/gasparyan-1909481151.html

Гаспарян отреагировал на приговор суда в Киеве о лишении свободы

Гаспарян отреагировал на приговор суда в Киеве о лишении свободы - РИА Новости, 14.11.2023

Гаспарян отреагировал на приговор суда в Киеве о лишении свободы

Журналист международной медиагруппы "Россия Сегодня", член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил РИА Новости, что вынесенный судом в Киеве приговор его... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T23:00

2023-11-14T23:00

2023-11-14T23:00

киев

украина

армен гаспарян

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Журналист международной медиагруппы "Россия Сегодня", член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил РИА Новости, что вынесенный судом в Киеве приговор его абсолютно не удивил, к нему он относится с иронией. Ранее украинское информагентство "Укринформ" сообщило, что суд заочно приговорил Гаспаряна к десяти годам лишения свободы. Шевченковский райсуд столицы признал его виновным, в том числе в продвижении утверждений о несостоятельности Украины. "Меня абсолютно не удивил вынесенный приговор, хотя бы потому, что согласно уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка десять лет. Единственное, вызвали удивление два момента: первое - почему так долго тянули? Потому что в суде это дело рассматривалось сегодня в десятом заседании, хотя обычно всех скопом, за десять минут выносился приговор", - сказал Гаспарян. Он отметил, что второй момент, удививший его, касается конфискации имущества. "Я не знаю по какой причине Шевченковский районный суд города Киева не в курсе, что согласно указу Зеленского, имущество Гаспаряна на Украине, которого, правда, отродясь не было, было конфисковано в октябре прошлого года", - подчеркнул Гаспарян. Никакого суда, как такового, не было, все в лучших традициях 1937-го года, несмотря на всю проводимую декоммунизацию, добавил он. "Отношусь с иронией. На моей профессиональной деятельности приговор, надеюсь, никак не скажется. Хотя это, конечно, забавно, потому что мы еще не видели даже решение суда. Мы узнали о том, что решение принято из сообщений в интернете, хотя они сегодня должны были назначить одиннадцатое заседание суда", - заключил Гаспарян.

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

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киев, украина, армен гаспарян, в мире