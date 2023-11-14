https://ria.ru/20231114/elbrus-1909329711.html
На Эльбрусе закрыты канатные дороги
На Эльбрусе закрыты канатные дороги - РИА Новости, 14.11.2023
На Эльбрусе закрыты канатные дороги
Все три очереди канатной дороги на Эльбрусе не работают во вторник из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:11
2023-11-14T12:11
2023-11-14T12:11
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НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Все три очереди канатной дороги на Эльбрусе не работают во вторник из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". "В связи с погодными условиями канатные дороги не работают (штормовое предупреждение)", – говорится в сообщении. Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило штормовое предупреждение о том, что в горных районах Кабардино-Балкарии с понедельника до пятницы ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Эльбрус
На Эльбрусе закрыты канатные дороги
Канатные дороги на Эльбрусе не работают из-за сильного ветра
НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Все три очереди канатной дороги на Эльбрусе не работают во вторник из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус".
"В связи с погодными условиями канатные дороги не работают (штормовое предупреждение)", – говорится в сообщении.
Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило штормовое предупреждение о том, что в горных районах Кабардино-Балкарии с понедельника до пятницы ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду.
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