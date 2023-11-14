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Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух

Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 14.11.2023

Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух

Два мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате вчерашнего обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:05

2023-11-14T13:05

2023-11-14T13:05

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следственный комитет россии (ск рф)

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате вчерашнего обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщили в СК РФ. Женщина погибла, еще три женщины пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило накануне вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как передавал корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне Азотный. "Военные следователи СК РФ зафиксировали очередной факт преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские националисты произвели артиллерийский обстрел частного домовладения в Куйбышевском районе Донецка. В результате данного обстрела погибло два мирных жителя, а также три получили ранения различной степени тяжести... Обстрел велся, предположительно, с применением 155-миллиметровых снарядов", - рассказал журналистам следователь. Он добавил, что были сильно повреждены частные жилые дома. Куйбышевский район находится на западе Донецка.

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следственный комитет россии (ск рф), донецк, вооруженные силы украины, происшествия