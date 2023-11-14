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Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух
Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 14.11.2023
Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух
Два мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате вчерашнего обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:05
2023-11-14T13:05
2023-11-14T13:05
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донецк
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате вчерашнего обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщили в СК РФ. Женщина погибла, еще три женщины пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило накануне вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как передавал корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне Азотный. "Военные следователи СК РФ зафиксировали очередной факт преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские националисты произвели артиллерийский обстрел частного домовладения в Куйбышевском районе Донецка. В результате данного обстрела погибло два мирных жителя, а также три получили ранения различной степени тяжести... Обстрел велся, предположительно, с применением 155-миллиметровых снарядов", - рассказал журналистам следователь. Он добавил, что были сильно повреждены частные жилые дома. Куйбышевский район находится на западе Донецка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух
СК: число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате вчерашнего обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщили в СК РФ.
Женщина погибла, еще три женщины пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило накануне вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как передавал корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне Азотный.
"Военные следователи СК РФ
зафиксировали очередной факт преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины
. Украинские националисты произвели артиллерийский обстрел частного домовладения в Куйбышевском районе Донецка. В результате данного обстрела погибло два мирных жителя, а также три получили ранения различной степени тяжести... Обстрел велся, предположительно, с применением 155-миллиметровых снарядов", - рассказал журналистам следователь.
Он добавил, что были сильно повреждены частные жилые дома.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.