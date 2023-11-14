https://ria.ru/20231114/diversiya-1909295665.html

В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части - РИА Новости, 14.11.2023

В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Мещанский суд Москвы арестовал двух обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:11

2023-11-14T10:11

2023-11-14T10:11

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал двух обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Матвея Мельникова и Юрия Михеева меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там уточнили, что им предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия), наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. По данным "Коммерсанта", молодые люди сначала проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, чтобы оценить обстановку, а через два дня явились для поджога, но были задержаны. По данным следствия, они могли действовать по заданию украинских спецслужб. Официально фабула пока не раскрывается.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье)