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Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.11.2023
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17:57 14.11.2023 (обновлено: 18:11 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html
Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке
Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на их... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:57
2023-11-14T18:11
дальний восток
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на их рост до 4 миллионов пассажиров в год к 2030 году, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до четырех миллионов пассажиров в год", - говорится в перечне поручений.Согласно поручению, также должно быть предусмотрено строительство и модернизация аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок; поставка в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации; снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга; повышение доступности для россиян таких перевозок. Кроме того, кабмину поручено при подготовке комплексного плана определить целевые показатели его выполнения по годам, объемы и источники финансирования. Данные поручения должны быть исполнены к 1 марта 2024 года.Также Путин поручил обеспечить при участии региональных властей и заинтересованных организаций реализацию этого плана. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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дальний восток, экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Дальний Восток, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке

Путин поручил развить авиаперевозки в ДФО до четырех миллионов пассажиров в год

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на их рост до 4 миллионов пассажиров в год к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до четырех миллионов пассажиров в год", - говорится в перечне поручений.
Согласно поручению, также должно быть предусмотрено строительство и модернизация аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок; поставка в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации; снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга; повышение доступности для россиян таких перевозок. Кроме того, кабмину поручено при подготовке комплексного плана определить целевые показатели его выполнения по годам, объемы и источники финансирования. Данные поручения должны быть исполнены к 1 марта 2024 года.
Также Путин поручил обеспечить при участии региональных властей и заинтересованных организаций реализацию этого плана. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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