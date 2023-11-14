https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html

Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке

Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.11.2023

Путин поручил разработать план развития авиаперевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на их... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:57

2023-11-14T17:57

2023-11-14T18:11

дальний восток

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на их рост до 4 миллионов пассажиров в год к 2030 году, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до четырех миллионов пассажиров в год", - говорится в перечне поручений.Согласно поручению, также должно быть предусмотрено строительство и модернизация аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок; поставка в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации; снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга; повышение доступности для россиян таких перевозок. Кроме того, кабмину поручено при подготовке комплексного плана определить целевые показатели его выполнения по годам, объемы и источники финансирования. Данные поручения должны быть исполнены к 1 марта 2024 года.Также Путин поручил обеспечить при участии региональных властей и заинтересованных организаций реализацию этого плана. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230921/perelety-1897599349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дальний восток, экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин