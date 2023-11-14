https://ria.ru/20231114/avariya-1909470552.html

В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.11.2023

В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием двух маршрутных такси и двух автомобилей в Курске, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:12

2023-11-14T21:12

2023-11-14T21:12

происшествия

авто

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БЕЛГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием двух маршрутных такси и двух автомобилей в Курске, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.13 мск на улице Ленина в Курске. Водитель автобуса ПАЗ столкнулся с автобусом Ford, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Lada Granta. Затем автомобиль Lada Granta столкнулся с автомобилем УАЗ. "В результате ДТП пострадали 8 человек: 4 пассажира автобуса ПАЗ и 4 пассажира автобуса Ford...", - говорится в сообщении в УМВД. Среди пострадавших - семь женщин и несовершеннолетняя 2006 года рождения, четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь. По данным управления, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка. В прокуратуре Курской области информировали, что ведомством взята на контроль проверка в связи с ДТП с участием двух маршрутных такси.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

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происшествия, авто, курск, курская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, lada vesta, ford motor