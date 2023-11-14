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В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.11.2023
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21:12 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/avariya-1909470552.html
В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.11.2023
В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием двух маршрутных такси и двух автомобилей в Курске, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T21:12
2023-11-14T21:12
происшествия
авто
курск
курская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
lada vesta
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БЕЛГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием двух маршрутных такси и двух автомобилей в Курске, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.13 мск на улице Ленина в Курске. Водитель автобуса ПАЗ столкнулся с автобусом Ford, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Lada Granta. Затем автомобиль Lada Granta столкнулся с автомобилем УАЗ. "В результате ДТП пострадали 8 человек: 4 пассажира автобуса ПАЗ и 4 пассажира автобуса Ford...", - говорится в сообщении в УМВД. Среди пострадавших - семь женщин и несовершеннолетняя 2006 года рождения, четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь. По данным управления, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка. В прокуратуре Курской области информировали, что ведомством взята на контроль проверка в связи с ДТП с участием двух маршрутных такси.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
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происшествия, авто, курск, курская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, lada vesta, ford motor
Происшествия, Авто, Курск, Курская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия, Lada Vesta, Ford Motor
В Курске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

При столкновении четырех машин в Курске пострадали восемь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием двух маршрутных такси и двух автомобилей в Курске, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.13 мск на улице Ленина в Курске. Водитель автобуса ПАЗ столкнулся с автобусом Ford, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Lada Granta. Затем автомобиль Lada Granta столкнулся с автомобилем УАЗ.
"В результате ДТП пострадали 8 человек: 4 пассажира автобуса ПАЗ и 4 пассажира автобуса Ford...", - говорится в сообщении в УМВД.
Среди пострадавших - семь женщин и несовершеннолетняя 2006 года рождения, четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь.
По данным управления, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка.
В прокуратуре Курской области информировали, что ведомством взята на контроль проверка в связи с ДТП с участием двух маршрутных такси.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияАвтоКурскКурская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)РоссияLada VestaFord Motor
 
 
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