https://ria.ru/20231114/aeroflot-1909315276.html

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Иркутска в Пекин

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Иркутска в Пекин - РИА Новости, 14.11.2023

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Иркутска в Пекин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин (Дасин). Полеты стартуют 21 декабря 2023 года. Рейсы РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:17

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МОСКВА, 14 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин (Дасин). Полеты стартуют 21 декабря 2023 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). В зимнем сезонном расписании запланировано четыре рейса из Иркутска в Международный аэропорт Пекин Дасин: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратный вылет из столицы КНР — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы