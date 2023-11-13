https://ria.ru/20231113/ukraina-1909050842.html

Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине

Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 13.11.2023

Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:08

2023-11-13T08:08

2023-11-13T09:09

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине."Мы не видим для этого никаких условий", – сказал Полянский, отметив, что идей по новой резолюции также нет.По его словам, в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако "даже это было неприемлемо для западных стран", добавил он.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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