Рейтинг@Mail.ru
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 13.11.2023 (обновлено: 09:09 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909050842.html
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:08
2023-11-13T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_0:284:3119:2038_1920x0_80_0_0_6b70d3d31c2489ee0144320f03875f49.jpg
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине."Мы не видим для этого никаких условий", – сказал Полянский, отметив, что идей по новой резолюции также нет.По его словам, в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако "даже это было неприемлемо для западных стран", добавил он.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_392:0:3119:2045_1920x0_80_0_0_3c2764c81eec57ca9dafe8d56fcffa95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине

Полянский: РФ не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине.
"Мы не видим для этого никаких условий", – сказал Полянский, отметив, что идей по новой резолюции также нет.
По его словам, в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако "даже это было неприемлемо для западных стран", добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
У Зеленского истерика. США выбрали виновного в поражении на Украине
9 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала