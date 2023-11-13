https://ria.ru/20231113/ukraina-1909050842.html
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:08
2023-11-13T08:08
2023-11-13T09:09
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине."Мы не видим для этого никаких условий", – сказал Полянский, отметив, что идей по новой резолюции также нет.По его словам, в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако "даже это было неприемлемо для западных стран", добавил он.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Постпредство: у России нет идей для новой резолюции ООН по Украине
Полянский: РФ не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине.
"Мы не видим для этого никаких условий", – сказал Полянский, отметив, что идей по новой резолюции также нет.
По его словам, в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако "даже это было неприемлемо для западных стран", добавил он.
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