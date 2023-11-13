Синоптики спрогнозировали приход сильного циклона в Приморье
Примгидромет: 17 ноября очередной циклон с сильными осадками накроет Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Девушка на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Очередной циклон может принести в Приморье разнообразные осадки (дождь, дождь со снегом, снег) и штормовой ветер в пятницу, 17 ноября, сообщает Примгидромет.
"В пятницу, 17 ноября, Приморский край окажется во власти циклона. Практически повсеместно пройдут разнообразные осадки (дождь, дождь со снегом, снег), местами сильные. Образуются гололедные явления (налипания мокрого снега, гололед и гололедица), усилится ветер. Температура воздуха в течение суток меняться будет мало, останется в пределах плюс 4 - минус 5 градусов по Цельсию", - сообщают синоптики.
Шестого ноября Приморье оказалось во власти мощного южного циклона, который принес в регион обильные осадки в виде дождя и снега. Во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.