https://ria.ru/20231113/tsiklon-1909050270.html

Синоптики спрогнозировали приход сильного циклона в Приморье

Синоптики спрогнозировали приход сильного циклона в Приморье - РИА Новости, 13.11.2023

Синоптики спрогнозировали приход сильного циклона в Приморье

Очередной циклон может принести в Приморье разнообразные осадки (дождь, дождь со снегом, снег) и штормовой ветер в пятницу, 17 ноября, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:57

2023-11-13T07:57

2023-11-13T07:58

приморский край

примгидромет

владивосток

лесозаводск

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Очередной циклон может принести в Приморье разнообразные осадки (дождь, дождь со снегом, снег) и штормовой ветер в пятницу, 17 ноября, сообщает Примгидромет. "В пятницу, 17 ноября, Приморский край окажется во власти циклона. Практически повсеместно пройдут разнообразные осадки (дождь, дождь со снегом, снег), местами сильные. Образуются гололедные явления (налипания мокрого снега, гололед и гололедица), усилится ветер. Температура воздуха в течение суток меняться будет мало, останется в пределах плюс 4 - минус 5 градусов по Цельсию", - сообщают синоптики. Шестого ноября Приморье оказалось во власти мощного южного циклона, который принес в регион обильные осадки в виде дождя и снега. Во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20231113/kamchatka-1909034766.html

приморский край

владивосток

лесозаводск

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приморский край, примгидромет, владивосток, лесозаводск