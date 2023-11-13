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Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы - РИА Новости, 13.11.2023
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18:13 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/shkolnitsa-1909205903.html
Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы
Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы - РИА Новости, 13.11.2023
Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы
Прокуратура Ленобласти проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:13
2023-11-13T18:13
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ленобласти проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратурой Ломоносовского района организована проверка информации об избиении несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Поводом для проверки послужило видео, на котором молодой человек в черной куртке бьет ногами и руками школьницу, она падает на землю, в руках у нападающего бутылка. В прокуратуре Ленобласти добавили, что в настоящее время нападавший уже задержан, в отношении него инициирована процессуальная проверка. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанному молодому человеку 21 год, ему якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы

Прокуратура проверит данные об избиении 15-летней школьницы в поселке Яльгелево

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ленобласти проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Прокуратурой Ломоносовского района организована проверка информации об избиении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
Поводом для проверки послужило видео, на котором молодой человек в черной куртке бьет ногами и руками школьницу, она падает на землю, в руках у нападающего бутылка.
В прокуратуре Ленобласти добавили, что в настоящее время нападавший уже задержан, в отношении него инициирована процессуальная проверка.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанному молодому человеку 21 год, ему якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи.
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