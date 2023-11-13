https://ria.ru/20231113/shkolnitsa-1909205903.html

Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы

Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы - РИА Новости, 13.11.2023

Прокуратура Ленинградской области проверит данные об избиении школьницы

Прокуратура Ленобласти проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:13

2023-11-13T18:13

2023-11-13T18:13

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ленобласти проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратурой Ломоносовского района организована проверка информации об избиении несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Поводом для проверки послужило видео, на котором молодой человек в черной куртке бьет ногами и руками школьницу, она падает на землю, в руках у нападающего бутылка. В прокуратуре Ленобласти добавили, что в настоящее время нападавший уже задержан, в отношении него инициирована процессуальная проверка. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержанному молодому человеку 21 год, ему якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи.

https://ria.ru/20231102/taksist-1906831125.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область