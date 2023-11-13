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Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.11.2023
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 100 военных ВСУ и 4 единицы техники противника, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:19
2023-11-13T14:19
2023-11-13T14:27
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 100 военных ВСУ и 4 единицы техники противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 100 солдат на Южнодонецком направлении