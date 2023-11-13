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Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.11.2023

Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 100 военных ВСУ и 4 единицы техники противника, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 100 военных ВСУ и 4 единицы техники противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины