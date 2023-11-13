https://ria.ru/20231113/moskva-1909075543.html

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 51 новостройку по реновации

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 51 новостройку по реновации - РИА Новости, 13.11.2023

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 51 новостройку по реновации

В Москве с начала текущего года ввели в эксплуатацию 51 дом, построенный по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:35

2023-11-13T10:35

2023-11-13T10:35

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Москве с начала текущего года ввели в эксплуатацию 51 дом, построенный по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Дома по программе реновации возводятся по намеченным планам. За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тысяч человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что введенные в эксплуатацию в январе-октябре новостройки расположены в десяти административных округах, площадь квартир в них - 836 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 17%. Под заселение из 51 новостройки уже переданы 32 дома. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231110/stroyka-1908591451.html

москва

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы