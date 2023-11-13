Кишинев санкциями создает проблемы для ЕС, заявили в МИД Приднестровья
МИД ПМР: Кишинев создает проблемы для ЕС, блокируя экспорт из республики
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Блокируя экспорт ряда приднестровских предприятий на внешние рынки, Молдавия создаёт проблемы для Европейского союза, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Делать предприятия и работников заложниками политических интересов Молдовы недопустимо! Молдавская сторона по необоснованным критериям создаёт дополнительные барьеры. Блокируют импорт и экспорт наших предприятий на внешние рынки, в том числе и в страны ЕС", - сказал Игнатьев, слова которого приводит Telegram-канал "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР отметил, что Приднестровье инициирует встречу экспертной группы по экономике Кишинева и Тирасполя. По его словам, в ведомстве также ждут реакции международных посредников в переговорном процессе.
"Такого рода ограничения они нарушают принципы переговорного процесса. Они также являются нарушениями параметров свободной торговли Приднестровья с ЕС. Есть договорённости с конца 2015 года. Молдова создаёт проблемы и для Европейского союза", - отметил Игнатьев.
Ранее стало известно, что молдавская сторона с 10 августа возобновила практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. В МИД ПМР также отметили, что Молдавия не пропускает продукцию ряда приднестровских предприятий, которая поставляется в Россию и ряд стран Европейского союза. В ведомстве сообщают и об усложнении внешнеторговой деятельности приднестровских предприятий после ужесточения Кишиневом процедуры выдачи молдавских лицензий, которая теперь осуществляется исключительно на платной основе, а также усложнении таможенного оформления товаров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.