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Кишинев санкциями создает проблемы для ЕС, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 13.11.2023
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20:25 13.11.2023 (обновлено: 20:26 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/moldavia-1909237759.html
Кишинев санкциями создает проблемы для ЕС, заявили в МИД Приднестровья
Кишинев санкциями создает проблемы для ЕС, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 13.11.2023
Кишинев санкциями создает проблемы для ЕС, заявили в МИД Приднестровья
Блокируя экспорт ряда приднестровских предприятий на внешние рынки, Молдавия создаёт проблемы для Европейского союза, заявил глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:25
2023-11-13T20:26
в мире
молдавия
кишинев
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виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Блокируя экспорт ряда приднестровских предприятий на внешние рынки, Молдавия создаёт проблемы для Европейского союза, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Делать предприятия и работников заложниками политических интересов Молдовы недопустимо! Молдавская сторона по необоснованным критериям создаёт дополнительные барьеры. Блокируют импорт и экспорт наших предприятий на внешние рынки, в том числе и в страны ЕС", - сказал Игнатьев, слова которого приводит Telegram-канал "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР отметил, что Приднестровье инициирует встречу экспертной группы по экономике Кишинева и Тирасполя. По его словам, в ведомстве также ждут реакции международных посредников в переговорном процессе. "Такого рода ограничения они нарушают принципы переговорного процесса. Они также являются нарушениями параметров свободной торговли Приднестровья с ЕС. Есть договорённости с конца 2015 года. Молдова создаёт проблемы и для Европейского союза", - отметил Игнатьев. Ранее стало известно, что молдавская сторона с 10 августа возобновила практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. В МИД ПМР также отметили, что Молдавия не пропускает продукцию ряда приднестровских предприятий, которая поставляется в Россию и ряд стран Европейского союза. В ведомстве сообщают и об усложнении внешнеторговой деятельности приднестровских предприятий после ужесточения Кишиневом процедуры выдачи молдавских лицензий, которая теперь осуществляется исключительно на платной основе, а также усложнении таможенного оформления товаров. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908844426.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Евросоюз
Кишинев санкциями создает проблемы для ЕС, заявили в МИД Приднестровья

МИД ПМР: Кишинев создает проблемы для ЕС, блокируя экспорт из республики

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Блокируя экспорт ряда приднестровских предприятий на внешние рынки, Молдавия создаёт проблемы для Европейского союза, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Делать предприятия и работников заложниками политических интересов Молдовы недопустимо! Молдавская сторона по необоснованным критериям создаёт дополнительные барьеры. Блокируют импорт и экспорт наших предприятий на внешние рынки, в том числе и в страны ЕС", - сказал Игнатьев, слова которого приводит Telegram-канал "Первый Приднестровский".
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Глава МИД ПМР отметил, что Приднестровье инициирует встречу экспертной группы по экономике Кишинева и Тирасполя. По его словам, в ведомстве также ждут реакции международных посредников в переговорном процессе.
"Такого рода ограничения они нарушают принципы переговорного процесса. Они также являются нарушениями параметров свободной торговли Приднестровья с ЕС. Есть договорённости с конца 2015 года. Молдова создаёт проблемы и для Европейского союза", - отметил Игнатьев.
Ранее стало известно, что молдавская сторона с 10 августа возобновила практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. В МИД ПМР также отметили, что Молдавия не пропускает продукцию ряда приднестровских предприятий, которая поставляется в Россию и ряд стран Европейского союза. В ведомстве сообщают и об усложнении внешнеторговой деятельности приднестровских предприятий после ужесточения Кишиневом процедуры выдачи молдавских лицензий, которая теперь осуществляется исключительно на платной основе, а также усложнении таможенного оформления товаров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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