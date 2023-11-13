https://ria.ru/20231113/kot-1909178675.html

В Нижнем Новгороде умер кот, которого проткнули деревянным колом

В Нижнем Новгороде умер кот, которого проткнули деревянным колом - РИА Новости, 13.11.2023

В Нижнем Новгороде умер кот, которого проткнули деревянным колом

Кот, которого в Нижнем Новгороде кто-то проткнул деревянным колом, умер, несмотря на усилия врачей, сообщила зоозащитница Лара Саплина. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:24

2023-11-13T16:24

2023-11-13T16:53

россия

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Кот, которого в Нижнем Новгороде кто-то проткнул деревянным колом, умер, несмотря на усилия врачей, сообщила зоозащитница Лара Саплина. Кот, насквозь проткнутый деревянным колом, был обнаружен 8 ноября. Животное прооперировали в местной ветеринарной клинике, его состояние оценивалось как тяжелое. Зоозащитники начали сбор средств на лечение кота, которого назвали Шани. Полиция организовала проверку по этому жестокому инциденту. По словам Саплиной, кот после операции, во время которой удалили палку, находился в тяжелом состоянии, у него начался сепсис, животному неоднократно делали переливание крови. Днем в понедельник зоозащитница сообщила, что животное погибло. "Шани, прости, милый", - написала она в соцсетях, разместив фото кота со свечой.

https://ria.ru/20231107/kot-1907840467.html

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россия, нижний новгород, происшествия