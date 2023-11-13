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Фонд наследия русского зарубежья вернул в Россию более 20 картин

Фонд наследия русского зарубежья вернул в Россию более 20 картин - РИА Новости, 13.11.2023

Фонд наследия русского зарубежья вернул в Россию более 20 картин

В 2021–2023 годах при поддержке фонда в Россию вернулись более 20 живописных и графических работ Зинаиды Серебряковой, Александра Альтмана, Леонида... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:05

2023-11-13T20:05

2023-11-13T20:05

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МОСКВА, 13 ноя – пресс-служба Фонда наследия русского зарубежья. В 2021–2023 годах при поддержке фонда в Россию вернулись более 20 живописных и графических работ Зинаиды Серебряковой, Александра Альтмана, Леонида Браиловского, Александра Бенуа и других выдающихся художников русского зарубежья, а также ценные архивы. В частности, были возвращены архив адмирала Колчака, уникальные фотографии и документы по истории Российского флота. Фонд наследия русского зарубежья, созданный в 2020 году по инициативе Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и государственной корпорации развития "ВЭБ. РФ", реализует программы, направленные на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия русского зарубежья первой половины ХХ века. Так, в 2022-2023 годах фонд приобрел ряд картин для музейного собрания Дома русского зарубежья им. А. Солженицына: 20 живописных и графических работ известных художников русского зарубежья, среди которых "Детский портрет Мишеля Винавера" Зинаиды Серебряковой, "Вид на озеро" Александра Альтмана, "У стен Кремля" Леонида и Риммы Браиловских, "Вид Риги" Мстислава Добужинского, а также работы Дмитрия Стеллецкого, Александра Яковлева, Александра Бенуа, Николая Миллиоти, Антонина Сунгурова и других. В 2023 году в коллекцию Дома русского зарубежья поступили архивные документы по истории Российского флота. Это фотографии и документы из личного архива коллекционера Виктора Петракова, в том числе, подборка фотографий, относящихся к истории крейсера "Орел" периода 1917–1920 годов и отдельным эпизодам участия Российского флота в Первой Мировой войне, фотопортреты морских офицеров, оригинальные рисунки кораблей и судов. Всего в архивной коллекции 1126 наименований. Ценнейшие исторические сведения содержат архивы, которые также поступили в собрание Дома русского зарубежья при поддержке фонда в 2022-2023 годах. Это часть коллекции Андрея Балашова, включающая его личные документы, архив 11-го гусарского Изюмского полка, архив генерал-лейтенанта Алексея Архангельского, в том числе документы по деятельности эмигрантских организаций "Русский общевоинский союз" и "Братство Русской Правды". Архивы станут не только предметами хранения и экспонирования в будущем, но и основой для исследований, научных и научно-популярных публикаций. Ранее при поддержке фонда был возвращен в Россию архив адмирала Александра Колчака – письма, документы, фотографии. Материалы представляют собой семейный архив, сохраненный женой адмирала, а затем сыном и внуком во Франции. Помимо приобретений музейных и архивных ценностей, фонд реализует ряд культурно-просветительских проектов как для экспертной, так и для широкой аудитории в России и за рубежом. В числе наиболее значимых проектов за 2021–2023 годы: – флагманский проект фонда Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица". За три года фестиваль стал масштабным проектом по популяризации культурно-исторического наследия русского зарубежья и формированию сообщества людей, заинтересованных в изучении истории России. Фестиваль рассказывает о выдающихся соотечественниках, внесших значимый вклад в мировую культуру и науку, а также открывает широкой аудитории незаслуженно забытые имена. Всего за 2021–2023 годы состоялось 16 этапов фестиваля в 14 городах России. В 2023 году фестиваль прошел в шести городах: Пенза, Москва, Ростов Великий, Улан-Удэ, Великий Новгород и Владикавказ, собрав суммарную аудиторию более 30 тысяч человек. Охваты в медиа составили более семи миллионов человек. В рамках фестиваля в 2023 году состоялось 67 оригинальных культурно-просветительских событий, многие из которых были организованы в сотрудничестве с местными краеведами, культурными и образовательными институциями, в том числе более 20 событий, посвященных знаменитым уроженцам регионов-участников фестиваля. В 2023 году проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив. – Международные проекты фонда: Казахстан, Кыргызстан, Республика Южная Осетия, Сербия. Диалог культур и популяризация общего культурного наследия – цель международных проектов фонда в странах ближнего и дальнего зарубежья, направленных на укрепление культурных связей между странами. В 2022 году культурные программы состоялись в Сербии, Франции, Казахстане. В 2023 году прошли фестивальные программы: "Кыргызстан – Россия: общее культурное наследие", "Осетия – Россия: общее культурное наследие". Торжественные мероприятия к 100-летнему юбилею выдающегося деятеля русского зарубежья академика-слависта Никиты Толстого состоялись в Сербии. В 2024 году планируются следующие проекты: выставка, приуроченная к 30-летию возвращения Солженицына во Владивостоке, выставка картин Давида Бурлюка из собрания музеев Уфы: впервые в Москве, также фестиваль, посвященный диалогу культур Россия–Сербии и Россия–Турция. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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