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Израиль объяснил удары по "скорой" перевозкой в них "оружия и бойцов" ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2023
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05:28 13.11.2023 (обновлено: 05:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/izrail-1909041905.html
Израиль объяснил удары по "скорой" перевозкой в них "оружия и бойцов" ХАМАС
Израиль объяснил удары по "скорой" перевозкой в них "оружия и бойцов" ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2023
Израиль объяснил удары по "скорой" перевозкой в них "оружия и бойцов" ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки "оружия и боевиков", что превращает их в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:28
2023-11-13T05:29
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
в мире
хамас
врачи без границ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки "оружия и боевиков", что превращает их в "законные военные цели"."ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки своего оружия и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц, а больницы (в секторе Газа - ред.) на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры... Это противоречит международному праву и превращает их в законные военные цели", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в соцсети Х.В субботу организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что Израиль нанес удары по родильному отделению больницы Аль-Шифа в Газе и люди, пытавшиеся эвакуироваться из этой больницы, попали под обстрел.Накануне пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с ХАМАС, сообщила, что Израиль атаковал 53 машины скорой помощи.Армия Израиля 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, в мире, хамас, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, В мире, ХАМАС, Врачи без границ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль объяснил удары по "скорой" перевозкой в них "оружия и бойцов" ХАМАС

ЦАХАЛ назвал "скорые" в Газе законными целями из-за перевозки в них бойцов ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел территории сектора Газа
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки "оружия и боевиков", что превращает их в "законные военные цели".
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"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки своего оружия и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц, а больницы (в секторе Газа - ред.) на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры... Это противоречит международному праву и превращает их в законные военные цели", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в соцсети Х.
В субботу организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что Израиль нанес удары по родильному отделению больницы Аль-Шифа в Газе и люди, пытавшиеся эвакуироваться из этой больницы, попали под обстрел.
Накануне пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с ХАМАС, сообщила, что Израиль атаковал 53 машины скорой помощи.
Армия Израиля 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Жители Газы направляются в южную часть сектора - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинВ миреХАМАСВрачи без границОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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