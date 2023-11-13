Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке, Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в 9.40 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.