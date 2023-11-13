https://ria.ru/20231113/donbass-1909071811.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:22

2023-11-13T10:22

2023-11-13T10:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска в 9.40 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, макеевка, вооруженные силы украины