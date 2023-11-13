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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/donbass-1909071811.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:22
2023-11-13T10:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска в 9.40 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке, Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска в 9.40 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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