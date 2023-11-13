https://ria.ru/20231113/dnr-1909112961.html
Украинские военные выпустили 29 снарядов по территории ДНР
Украинские военные выпустили 29 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 13.11.2023
Украинские военные выпустили 29 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ДНР, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:58
2023-11-13T12:58
2023-11-13T12:58
специальная военная операция на украине
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макеевка
донецк
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ДНР, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.10 по 12.40 выпустили в общей сложности еще 26 снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, Ясиноватскому району, Горловке и Донецку. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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горловка, макеевка, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецк, СЦКК
Украинские военные выпустили 29 снарядов по территории ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили 29 снарядов натовского калибра по ДНР