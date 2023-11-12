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Генсек ООН потребовал от Ирана помощи с освобождением заложников в Газе - РИА Новости, 12.11.2023
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19:04 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908999627.html
Генсек ООН потребовал от Ирана помощи с освобождением заложников в Газе
Генсек ООН потребовал от Ирана помощи с освобождением заложников в Газе - РИА Новости, 12.11.2023
Генсек ООН потребовал от Ирана помощи с освобождением заложников в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что беседовал с властями Ирана и призывал их добиться от правящего в секторе Газа движения ХАМАС... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:04
2023-11-12T19:04
в мире
иран
израиль
ливан
антониу гутерреш
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что беседовал с властями Ирана и призывал их добиться от правящего в секторе Газа движения ХАМАС освобождения заложников и удержать ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт с Израилем. &quot;Я говорил с Ираном и попросил о двух вещах. Во-первых, оказать давление на ХАМАС с целью немедленного и безусловного освобождения заложников, во-вторых, сказать &quot;Хезболла&quot;, что им не следует создавать ситуацию, при которой этот конфликт полностью захлестнет Ливан&quot;, - сказал он в интервью телеканалу CNN.Гутерреш высказал обеспокоенность угрозой распространения конфликта на Западный берег реки Иордан и Ливан, который, по его словам, может не выжить в случае масштабной атаки "Хезболла" на Израиль. Гуттереш затруднился оценить, как в Иране отреагировали на его требования. "Я не знаю. Они всегда говорили, что не имеют отношения к тому, что произошло, но они публично заявляют о риске расширения конфликта. Это всегда очень загадочно", - сказал он.
https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908992598.html
https://ria.ru/20231112/osvobozhdenie-1908994682.html
иран
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в мире, иран, израиль, ливан, антониу гутерреш, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Антониу Гутерреш, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Генсек ООН потребовал от Ирана помощи с освобождением заложников в Газе

Гутерреш потребовал от Ирана добиться от ХАМАС освобождения заложников в Газе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что беседовал с властями Ирана и призывал их добиться от правящего в секторе Газа движения ХАМАС освобождения заложников и удержать ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт с Израилем.
«

"Я говорил с Ираном и попросил о двух вещах. Во-первых, оказать давление на ХАМАС с целью немедленного и безусловного освобождения заложников, во-вторых, сказать "Хезболла", что им не следует создавать ситуацию, при которой этот конфликт полностью захлестнет Ливан", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Вчера, 17:57
Гутерреш высказал обеспокоенность угрозой распространения конфликта на Западный берег реки Иордан и Ливан, который, по его словам, может не выжить в случае масштабной атаки "Хезболла" на Израиль.
Гуттереш затруднился оценить, как в Иране отреагировали на его требования.
«
"Я не знаю. Они всегда говорили, что не имеют отношения к тому, что произошло, но они публично заявляют о риске расширения конфликта. Это всегда очень загадочно", - сказал он.
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В миреИранИзраильЛиванАнтониу ГутеррешХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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