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В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники - РИА Новости, 12.11.2023
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10:28 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908944443.html
В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники
В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники - РИА Новости, 12.11.2023
В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известно, что заложники палестинского движения ХАМАС могут находиться в составе колонн людей, направляющихся в южную часть сектора РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:28
2023-11-12T10:28
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известно, что заложники палестинского движения ХАМАС могут находиться в составе колонн людей, направляющихся в южную часть сектора Газа, сообщил представитель армии Джонатан Конрикус. "Я не могу вдаваться в подробности, потому что они относятся к оперативным вопросам. Я могу лишь сказать, что нам известно об этой проблеме... Одно из СМИ, приписанных к нашим войскам, было вместе с отрядом, который контролировал перемещение гражданских с севера на юг. Они кричали на иврите колонне гражданских, что если кто-нибудь из них заложник, то он может смело подбежать к ним", - заявил Конрикус на брифинге, который транслировался на странице ЦАХАЛ в соцсети X, в ответ на вопрос, предусмотрены ли какие-либо проверки с целью узнать, есть ли заложники ХАМАС среди людей, которые идут в южную часть сектора Газа. Он отметил, что нет никаких физических блокпостов, но предпринимается много других усилий для мониторинга и предотвращения этого. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/zalozhnik-1908920988.html
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израиль
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восточный иерусалим
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники

В ЦАХАЛ считают, что в колоннах людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники

© AP Photo / Ali MahmudГорящий автомобиль в Бейт-Лахии, сектор Газа
Горящий автомобиль в Бейт-Лахии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Ali Mahmud
Горящий автомобиль в Бейт-Лахии, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известно, что заложники палестинского движения ХАМАС могут находиться в составе колонн людей, направляющихся в южную часть сектора Газа, сообщил представитель армии Джонатан Конрикус.
"Я не могу вдаваться в подробности, потому что они относятся к оперативным вопросам. Я могу лишь сказать, что нам известно об этой проблеме... Одно из СМИ, приписанных к нашим войскам, было вместе с отрядом, который контролировал перемещение гражданских с севера на юг. Они кричали на иврите колонне гражданских, что если кто-нибудь из них заложник, то он может смело подбежать к ним", - заявил Конрикус на брифинге, который транслировался на странице ЦАХАЛ в соцсети X, в ответ на вопрос, предусмотрены ли какие-либо проверки с целью узнать, есть ли заложники ХАМАС среди людей, которые идут в южную часть сектора Газа.
Он отметил, что нет никаких физических блокпостов, но предпринимается много других усилий для мониторинга и предотвращения этого.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Акция за освобождение заложников на одной из улиц в центре Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения заложника ХАМАС из России
Вчера, 02:52
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Армия Израиля заявила, что никогда не обещала не наносить удары на юге Газы
Вчера, 09:59
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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