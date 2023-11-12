https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908944443.html

В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники

В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники - РИА Новости, 12.11.2023

В Израиле считают, что среди людей, идущих на юг Газы, могут быть заложники

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известно, что заложники палестинского движения ХАМАС могут находиться в составе колонн людей, направляющихся в южную часть сектора РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:28

2023-11-12T10:28

2023-11-12T10:28

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164316_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_9f76ea3236fadd92f2c0e251399db231.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известно, что заложники палестинского движения ХАМАС могут находиться в составе колонн людей, направляющихся в южную часть сектора Газа, сообщил представитель армии Джонатан Конрикус. "Я не могу вдаваться в подробности, потому что они относятся к оперативным вопросам. Я могу лишь сказать, что нам известно об этой проблеме... Одно из СМИ, приписанных к нашим войскам, было вместе с отрядом, который контролировал перемещение гражданских с севера на юг. Они кричали на иврите колонне гражданских, что если кто-нибудь из них заложник, то он может смело подбежать к ним", - заявил Конрикус на брифинге, который транслировался на странице ЦАХАЛ в соцсети X, в ответ на вопрос, предусмотрены ли какие-либо проверки с целью узнать, есть ли заложники ХАМАС среди людей, которые идут в южную часть сектора Газа. Он отметил, что нет никаких физических блокпостов, но предпринимается много других усилий для мониторинга и предотвращения этого. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/zalozhnik-1908920988.html

https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908941766.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году