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На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС

На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС - РИА Новости, 12.11.2023

На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС

Тысячи израильтян собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа, среди собравшихся были десятки... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T02:52

2023-11-12T02:52

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа, среди собравшихся были десятки друзей и коллег похищенного гражданина РФ Александра Труфанова, которые организовали празднование его 28-го дня рождения прямо в толпе в надежде, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе было множество людей с фотографиями заложников, похищенных ХАМАС 7 октября в день атаки на южные поселения Израиля. По израильским официальным данным, подтвержденное число заложников составляет 239. Ораторы скандировали лозунги с требованием к правительству сделать все возможное для освобождения похищенных израильтян, которые уже 36 дней находятся в плену у ХАМАС. Об их судьбе достоверно ничего не известно. Среди них есть граждане иностранных государств, включая нескольких россиян. На площади также собрались друзья и коллеги Александра Труфанова, который 7 октября вместе с матерью, бабушкой и своей девушкой был похищен боевиками ХАМАС из кибуца Нир Оз, расположенного недалеко от границы с сектором Газа. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. В субботу Александру исполнилось 28 лет, поэтому люди, хорошо его знающие, решили отметить этот день прямо на митинге. Они накрыли стол и украсили место десятками воздушных шаров. Повсюду были расставлены фотографии Александра и членов его семьи. На митинге также выступали музыканты, которые исполнили под гитару песню в честь его дня рождения. "Саше сегодня 28 лет и мы отпраздновали его день рождения. К сожалению, он находится в руках ХАМАС в Газе. Мы надеемся, что он вернется к нам как можно скорее, чтобы мы смогли еще раз отпраздновать... Мы уверены, что все 239 заложников вернутся домой", - рассказал корреспонденту РИА Новости представитель семьи Труфановых Иван Шустерман. На театральной площади Тель-Авива, расположенной в километре от места проведения митинга, можно наблюдать несколько инсталляций, установленных в знак солидарности с семьями заложников. На площади выставлены более 200 пустых кроватей, включая детские кроватки, которые символизируют, что похищенные больше не спят в своих домах, а на втором ярусе одного из зданий выставлено 240 манекенов, которые неподвижно стоят и также символизируют заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 25 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/gaza-1907603025.html

https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html

https://ria.ru/20231103/peregovory-1907339272.html

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израиль, россия, тель-авив, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире