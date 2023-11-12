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В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу - РИА Новости, 12.11.2023
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13:25 12.11.2023 (обновлено: 14:51 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/yakutiya-1908958640.html
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу - РИА Новости, 12.11.2023
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу
Суд в городе Ленске избрал меру пресечения начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Роману Севрюгину, избившему коллег РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:25
2023-11-12T14:51
происшествия
ленск
россия
ленский район
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ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в городе Ленске избрал меру пресечения начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Роману Севрюгину, избившему коллег до состояния комы, он арестован на 2 месяца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Севрюгин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Обвиняемый Севрюгин сегодня отправлен судом в городе Ленске под стражу на два месяца", - сказал источник. Ранее пользователи соцсети распространили сообщения с видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в одном из кафе города Ленск во время празднования Дня полиции. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева, пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы. В МВД подтвердили достоверность информации.
https://ria.ru/20231026/rassledovanie-1905379419.html
https://ria.ru/20230201/zaderzhanie-1849070550.html
ленск
россия
ленский район
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происшествия, ленск, россия, ленский район
Происшествия, Ленск, Россия, Ленский район
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу

В Якутии в Ленске задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в городе Ленске избрал меру пресечения начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Роману Севрюгину, избившему коллег до состояния комы, он арестован на 2 месяца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Севрюгин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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"Обвиняемый Севрюгин сегодня отправлен судом в городе Ленске под стражу на два месяца", - сказал источник.
Ранее пользователи соцсети распространили сообщения с видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в одном из кафе города Ленск во время празднования Дня полиции. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева, пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы.
В МВД подтвердили достоверность информации.
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