https://ria.ru/20231112/yakutiya-1908958640.html
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу - РИА Новости, 12.11.2023
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу
Суд в городе Ленске избрал меру пресечения начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Роману Севрюгину, избившему коллег РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:25
2023-11-12T13:25
2023-11-12T14:51
происшествия
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россия
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ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в городе Ленске избрал меру пресечения начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Роману Севрюгину, избившему коллег до состояния комы, он арестован на 2 месяца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Севрюгин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Обвиняемый Севрюгин сегодня отправлен судом в городе Ленске под стражу на два месяца", - сказал источник. Ранее пользователи соцсети распространили сообщения с видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в одном из кафе города Ленск во время празднования Дня полиции. Сообщается, что начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева, пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы. В МВД подтвердили достоверность информации.
https://ria.ru/20231026/rassledovanie-1905379419.html
https://ria.ru/20230201/zaderzhanie-1849070550.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленск, россия, ленский район
Происшествия, Ленск, Россия, Ленский район
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу
В Якутии в Ленске задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу