https://ria.ru/20231112/stantsii-1908953408.html

В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки"

В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об обновлении зданий поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах столичных... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:15

2023-11-12T12:15

2023-11-12T12:15

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общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об обновлении зданий поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах столичных прудов. "Обновили здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов. Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные", - написал Собянин. Уточняется, что в зданиях расположили учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, помещения для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим. По словам мэра, на станции "Кузьминки" провели реконструкцию причала для спасательных катеров и лодок, в этом году также закончат капремонт станции "Левобережная". Собянин подчеркнул, что спасатели дежурят на станциях круглосуточно, и у них есть всё необходимое для комфортной и эффективной работы. "Всего в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. В составе учреждения — 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная", - заключил мэр.

https://ria.ru/20231112/dorogi-1908945095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин