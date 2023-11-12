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В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки"
В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об обновлении зданий поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах столичных... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:15
2023-11-12T12:15
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об обновлении зданий поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах столичных прудов. "Обновили здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов. Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные", - написал Собянин. Уточняется, что в зданиях расположили учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, помещения для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим. По словам мэра, на станции "Кузьминки" провели реконструкцию причала для спасательных катеров и лодок, в этом году также закончат капремонт станции "Левобережная". Собянин подчеркнул, что спасатели дежурят на станциях круглосуточно, и у них есть всё необходимое для комфортной и эффективной работы. "Всего в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. В составе учреждения — 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная", - заключил мэр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин
В Москве обновили здания спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки"
На прудах в Москве обновили здания поисковых станций "Борисовская" и "Кузьминки"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале
об обновлении зданий поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах столичных прудов.
«
"Обновили здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов. Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные", - написал Собянин.
Уточняется, что в зданиях расположили учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, помещения для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим.
По словам мэра, на станции "Кузьминки" провели реконструкцию причала для спасательных катеров и лодок, в этом году также закончат капремонт станции "Левобережная".
Собянин подчеркнул, что спасатели дежурят на станциях круглосуточно, и у них есть всё необходимое для комфортной и эффективной работы. "Всего в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. В составе учреждения — 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная", - заключил мэр.
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