Рейтинг@Mail.ru
В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/shkola-1909007158.html
В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу
В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу - РИА Новости, 12.11.2023
В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу
Еврейская школа подверглась нападению в канадском Монреале, это вторая атака на учебное заведение на неделе, сообщает телеканал CBC News. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:56
2023-11-12T19:56
в мире
израиль
монреаль
россия
владимир путин
джастин трюдо
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905016985_0:216:3092:1955_1920x0_80_0_0_85430ea7810d35c5c7e47edac2f93b8b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еврейская школа подверглась нападению в канадском Монреале, это вторая атака на учебное заведение на неделе, сообщает телеканал CBC News. "Полиция Монреаля (Канада) проводит расследование в связи с выстрелами, которые прозвучали в еврейской школе в западном районе города", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что в результате стрельбы, которая была слышна рано утром в воскресенье, никто не пострадал. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили только следы от выстрелов на здании и пустые гильзы. По информации телеканала, пока никого не арестовали. Ранее полиция города сообщала о том, что расследует два других случая стрельбы в еврейских школах, при которых также не было жертв и пострадавших. По данным правоохранителей, утром в четверг сотрудник одной из школ обнаружил последствия стрельбы на полу учебного заведения. В другой школе следы стрельбы найдены на дверях. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление "антисемитского насилия", указав на его недопустимость в Монреале, Квебеке и стране в целом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/napadenie-1908906854.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231107/france-1907847926.html
израиль
монреаль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905016985_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_30d344397acd6ceb3fb5d352f24f82c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, монреаль, россия, владимир путин, джастин трюдо, хамас, оон
В мире, Израиль, Монреаль, Россия, Владимир Путин, Джастин Трюдо, ХАМАС, ООН
В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу

CBC News: в канадском Монреале неизвестные обстреляли очередную еврейскую школу

© Фото : Sault Ste. Marie PoliceПолицейский автомобиль в Канаде
Полицейский автомобиль в Канаде - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Sault Ste. Marie Police
Полицейский автомобиль в Канаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еврейская школа подверглась нападению в канадском Монреале, это вторая атака на учебное заведение на неделе, сообщает телеканал CBC News.
"Полиция Монреаля (Канада) проводит расследование в связи с выстрелами, которые прозвучали в еврейской школе в западном районе города", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается, что в результате стрельбы, которая была слышна рано утром в воскресенье, никто не пострадал. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили только следы от выстрелов на здании и пустые гильзы. По информации телеканала, пока никого не арестовали.
Ранее полиция города сообщала о том, что расследует два других случая стрельбы в еврейских школах, при которых также не было жертв и пострадавших. По данным правоохранителей, утром в четверг сотрудник одной из школ обнаружил последствия стрельбы на полу учебного заведения. В другой школе следы стрельбы найдены на дверях.
Полиция Берлина - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ
11 ноября, 22:17
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление "антисемитского насилия", указав на его недопустимость в Монреале, Квебеке и стране в целом.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Женщина с флагом Израиля на акции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
США увидели свое спасение в антисемитизме
30 октября, 08:00
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Во Франции почти 500 человек задержали за месяц за антисемитские действия
7 ноября, 11:35
 
В миреИзраильМонреальРоссияВладимир ПутинДжастин ТрюдоХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала