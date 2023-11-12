https://ria.ru/20231112/shkola-1909007158.html

В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу

В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу - РИА Новости, 12.11.2023

В Монреале обстреляли еще одну еврейскую школу

Еврейская школа подверглась нападению в канадском Монреале, это вторая атака на учебное заведение на неделе, сообщает телеканал CBC News. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:56

2023-11-12T19:56

2023-11-12T19:56

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еврейская школа подверглась нападению в канадском Монреале, это вторая атака на учебное заведение на неделе, сообщает телеканал CBC News. "Полиция Монреаля (Канада) проводит расследование в связи с выстрелами, которые прозвучали в еврейской школе в западном районе города", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что в результате стрельбы, которая была слышна рано утром в воскресенье, никто не пострадал. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили только следы от выстрелов на здании и пустые гильзы. По информации телеканала, пока никого не арестовали. Ранее полиция города сообщала о том, что расследует два других случая стрельбы в еврейских школах, при которых также не было жертв и пострадавших. По данным правоохранителей, утром в четверг сотрудник одной из школ обнаружил последствия стрельбы на полу учебного заведения. В другой школе следы стрельбы найдены на дверях. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление "антисемитского насилия", указав на его недопустимость в Монреале, Квебеке и стране в целом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/napadenie-1908906854.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231107/france-1907847926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, монреаль, россия, владимир путин, джастин трюдо, хамас, оон