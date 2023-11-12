https://ria.ru/20231112/serbiya-1908968087.html

Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии

Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии - РИА Новости, 12.11.2023

Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии

Предварительные условия Евросоюза для Сербии по запуску переговоров о членстве в союзе - геополитическое упражнение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:31

2023-11-12T14:31

2023-11-12T14:55

в мире

сербия

евросоюз

россия

украина

павел зарубин

сергей лавров

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предварительные условия Евросоюза для Сербии по запуску переговоров о членстве в союзе - геополитическое упражнение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для программы "Москва. Кремль. Путин"."Вот буквально на днях в связи с тем, что сербы сказали: "Нас не забудьте, когда Украину и Молдову будете принимать". Ответ прозвучал из Брюсселя: "Вы сначала присоединитесь к антироссийским санкциям". Вот и весь экономический союз… Сейчас это чисто геополитическое упражнение: откажись от Косово, поддержи антироссийские санкции, тогда посмотрим", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20231108/serbiya-1908178966.html

сербия

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, евросоюз, россия, украина, павел зарубин, сергей лавров