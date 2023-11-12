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Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии - РИА Новости, 12.11.2023
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14:31 12.11.2023 (обновлено: 14:55 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/serbiya-1908968087.html
Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии
Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии - РИА Новости, 12.11.2023
Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии
Предварительные условия Евросоюза для Сербии по запуску переговоров о членстве в союзе - геополитическое упражнение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:31
2023-11-12T14:55
в мире
сербия
евросоюз
россия
украина
павел зарубин
сергей лавров
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предварительные условия Евросоюза для Сербии по запуску переговоров о членстве в союзе - геополитическое упражнение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для программы "Москва. Кремль. Путин"."Вот буквально на днях в связи с тем, что сербы сказали: "Нас не забудьте, когда Украину и Молдову будете принимать". Ответ прозвучал из Брюсселя: "Вы сначала присоединитесь к антироссийским санкциям". Вот и весь экономический союз… Сейчас это чисто геополитическое упражнение: откажись от Косово, поддержи антироссийские санкции, тогда посмотрим", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20231108/serbiya-1908178966.html
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в мире, сербия, евросоюз, россия, украина, павел зарубин, сергей лавров
В мире, Сербия, Евросоюз, Россия, Украина, Павел Зарубин, Сергей Лавров
Лавров раскритиковал предварительные условия по переговорам с ЕС для Сербии

Лавров назвал геополитическим упражннением предварительные условия ЕС для Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предварительные условия Евросоюза для Сербии по запуску переговоров о членстве в союзе - геополитическое упражнение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для программы "Москва. Кремль. Путин".
"Вот буквально на днях в связи с тем, что сербы сказали: "Нас не забудьте, когда Украину и Молдову будете принимать". Ответ прозвучал из Брюсселя: "Вы сначала присоединитесь к антироссийским санкциям". Вот и весь экономический союз… Сейчас это чисто геополитическое упражнение: откажись от Косово, поддержи антироссийские санкции, тогда посмотрим", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Еврокомиссия призвала Сербию к новым компромиссам по вопросу Косово
8 ноября, 15:59
 
В миреСербияЕвросоюзРоссияУкраинаПавел ЗарубинСергей Лавров
 
 
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