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Сайт Большого театра плохо работает из-за высокого спроса на "Щелкунчика" - РИА Новости, 12.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:17 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/sayt-1909021884.html
Сайт Большого театра плохо работает из-за высокого спроса на "Щелкунчика"
Сайт Большого театра плохо работает из-за высокого спроса на "Щелкунчика" - РИА Новости, 12.11.2023
Сайт Большого театра плохо работает из-за высокого спроса на "Щелкунчика"
Официальный сайт Большого театра выдает ошибку при попытке купить билеты на балет "Щелкунчик" из-за высокой нагрузки, говорится на сайте театра. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:17
2023-11-12T22:17
культура
технологии
елена ямпольская
большой театр
госдума рф
владимир урин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный сайт Большого театра выдает ошибку при попытке купить билеты на балет "Щелкунчик" из-за высокой нагрузки, говорится на сайте театра. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику, продажи билетов на представления 29-31 декабря стартуют с 11 ноября в кассах, с 12 ноября купить билет предлагалось на сайте. Десятого ноября перед стартом очных продаж из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" снова образовалась огромная очередь, для прохода в кассу предварительно нужно было получить браслет с номером. "Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета "Щелкунчик" возможны перебои в его работе. Наши специалисты работают над устранением проблемы. Пожалуйста, зайдите на сайт позднее", - говорится в сообщении при загрузке страницы с билетами. Иногда пользователям удается загрузить расписание спектаклей, но перейти на следующий этап, для выбора мест и покупки, все еще невозможно. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору Государственного академического Большого театра Владимиру Урину направлено обращение комитета с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
https://ria.ru/20231111/bilety-1908857006.html
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технологии, елена ямпольская, большой театр, госдума рф, владимир урин
Культура, Технологии, Елена Ямпольская, Большой театр, Госдума РФ, Владимир Урин
Сайт Большого театра плохо работает из-за высокого спроса на "Щелкунчика"

Сайт Большого театра работает с перебоями из-за высокого спроса на "Щелкунчика"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный сайт Большого театра выдает ошибку при попытке купить билеты на балет "Щелкунчик" из-за высокой нагрузки, говорится на сайте театра.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику, продажи билетов на представления 29-31 декабря стартуют с 11 ноября в кассах, с 12 ноября купить билет предлагалось на сайте. Десятого ноября перед стартом очных продаж из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" снова образовалась огромная очередь, для прохода в кассу предварительно нужно было получить браслет с номером.
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«
"Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета "Щелкунчик" возможны перебои в его работе. Наши специалисты работают над устранением проблемы. Пожалуйста, зайдите на сайт позднее", - говорится в сообщении при загрузке страницы с билетами.
Иногда пользователям удается загрузить расписание спектаклей, но перейти на следующий этап, для выбора мест и покупки, все еще невозможно.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору Государственного академического Большого театра Владимиру Урину направлено обращение комитета с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
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КультураТехнологииЕлена ЯмпольскаяБольшой театрГосдума РФВладимир Урин
 
 
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