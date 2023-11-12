https://ria.ru/20231112/pogoda-1908941238.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 12.11.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Дождливая погода и до плюс 7 градусов ожидается в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T09:50

2023-11-12T09:50

2023-11-12T09:50

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 7 градусов ожидается в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, генерирующим поля дождевых туч. "В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 5-7 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что за ближайшие 24 часа в Москве выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет 33% от месячной нормы. Кроме того, произойдет существенное падение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец