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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 12.11.2023
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09:50 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908941238.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 12.11.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Дождливая погода и до плюс 7 градусов ожидается в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:50
2023-11-12T09:50
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 7 градусов ожидается в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, генерирующим поля дождевых туч. "В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 5-7 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что за ближайшие 24 часа в Москве выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет 33% от месячной нормы. Кроме того, произойдет существенное падение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В столице в воскресенье ожидается дождливая погода и до семи градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 7 градусов ожидается в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, генерирующим поля дождевых туч.
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"В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 5-7 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что за ближайшие 24 часа в Москве выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет 33% от месячной нормы. Кроме того, произойдет существенное падение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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