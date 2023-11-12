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На участников конференции по Палестине в Лионе напали ультраправые - РИА Новости, 12.11.2023
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11:11 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/napadenie-1908947987.html
На участников конференции по Палестине в Лионе напали ультраправые
На участников конференции по Палестине в Лионе напали ультраправые - РИА Новости, 12.11.2023
На участников конференции по Палестине в Лионе напали ультраправые
Группа из примерно 50 ультраправых напала на участников конференции по Палестине, организованной организацией Palestine 69 во французском Лионе, три человека... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:11
2023-11-12T11:11
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Группа из примерно 50 ультраправых напала на участников конференции по Палестине, организованной организацией Palestine 69 во французском Лионе, три человека пострадали, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой местную префектуру и пожарных. "Около 50 членов ультраправых групп атаковали в субботу 11 ноября конференцию организации Palestine 69 в 5-м округе Лиона... Префектура Роны подтвердила BFM Lyon, что один человек был задержан, и осудила насилие... Пожарные отметили, что три человека пострадали в легкой степени", - сообщает телеканал. Как отмечается, в Palestine 69 заявили, что члены организации подверглись нападению с использованием, в частности, бейсбольных бит и палок. Глава организации добавил, что будет подана жалоба. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/marsh-1908905625.html
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в мире, израиль, палестина, лион, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Лион, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
На участников конференции по Палестине в Лионе напали ультраправые

При нападении на участников встречи по Палестине в Лионе пострадали три человека

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПолицейский во Франции
Полицейский во Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Полицейский во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Группа из примерно 50 ультраправых напала на участников конференции по Палестине, организованной организацией Palestine 69 во французском Лионе, три человека пострадали, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой местную префектуру и пожарных.
"Около 50 членов ультраправых групп атаковали в субботу 11 ноября конференцию организации Palestine 69 в 5-м округе Лиона... Префектура Роны подтвердила BFM Lyon, что один человек был задержан, и осудила насилие... Пожарные отметили, что три человека пострадали в легкой степени", - сообщает телеканал.
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Как отмечается, в Palestine 69 заявили, что члены организации подверглись нападению с использованием, в частности, бейсбольных бит и палок. Глава организации добавил, что будет подана жалоба.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильПалестинаЛионВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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