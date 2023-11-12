https://ria.ru/20231112/medvedchuk-1908996111.html

Медведчук рассказал, как связаны конфликты на Ближнем Востоке и Украине

Медведчук рассказал, как связаны конфликты на Ближнем Востоке и Украине - РИА Новости, 12.11.2023

Медведчук рассказал, как связаны конфликты на Ближнем Востоке и Украине

Конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает "костяная политика" США, поскольку Вашингтон объявил насилие главным инструментом международной политики,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T18:29

2023-11-12T18:29

2023-11-12T18:29

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ближний восток

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает "костяная политика" США, поскольку Вашингтон объявил насилие главным инструментом международной политики, эскалация на Ближнем Востоке была предрешена, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью изданию Freilich. "Сегодня конфликт на Украине вытесняется с первых полос СМИ, поскольку на повестке дня стоят военные действия на Ближнем Востоке, но мало кто говорит, что эти два конфликта связаны. Их связывает костяная политика США, которые считают, что нужно действовать дубиной, когда нужно использовать высокоточный скальпель, мудрость и милосердие", - сказал Медведчук.Он добавил, что суть украинского конфликта заключается в том, что Украина объявляет себя самым верным союзником США и НАТО и начинает действовать против интересов России. "Все это США назвали победой демократии и "цивилизационным" решением. На самом деле это было насилие, беззаконие и агрессия против русских, русскоязычных и России. Это может только перерасти в конфликт. США ждали этого конфликта, чтобы объявить Россию агрессором и втянуть в этот конфликт весь мир", - отметил Медведчук. По его мнению, поскольку США объявили насилие главным инструментом международной политики, конфликт на Ближнем Востоке был предрешен. "Мы видим, что каждая из сторон, как и США, считает, что насилие решит их проблемы, и именно поэтому ситуация выходит из-под контроля", - заключил Медведчук.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905153030.html

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908732597.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ближний восток, украина, виктор медведчук, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году