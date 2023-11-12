https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html

Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия"

Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия" - РИА Новости, 12.11.2023

Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале пригласил гостей на выставку "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:48

2023-11-12T10:48

2023-11-12T10:59

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

магаданская область

сергей носов

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МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале пригласил гостей на выставку "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября. Результаты развития промышленности за последние 6 лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября. "Главное золото региона — это наши люди. Добрые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Именно для колымчан, настоящих и будущих, мы создаем условия для жизни, учебы и работы, строим уникальные спортивные объекты, комфортное жильё, великолепные школы и детские сады, реализуем масштабные проекты по благоустройству", - сказал Носов в своем Telegram-канале. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.

https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html

магаданская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", магаданская область, сергей носов