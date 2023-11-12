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Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия" - РИА Новости, 12.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
10:48 12.11.2023 (обновлено: 10:59 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html
Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия"
Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия" - РИА Новости, 12.11.2023
Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале пригласил гостей на выставку "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:48
2023-11-12T10:59
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
магаданская область
сергей носов
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МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале пригласил гостей на выставку "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября. Результаты развития промышленности за последние 6 лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября. "Главное золото региона — это наши люди. Добрые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Именно для колымчан, настоящих и будущих, мы создаем условия для жизни, учебы и работы, строим уникальные спортивные объекты, комфортное жильё, великолепные школы и детские сады, реализуем масштабные проекты по благоустройству", - сказал Носов в своем Telegram-канале. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
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выставка-форум "россия", магаданская область, сергей носов
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Магаданская область, Сергей Носов
Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия"

Магаданский губернатор Носов пригласил гостей на день Колымы на вставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале пригласил гостей на выставку "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября.
Результаты развития промышленности за последние 6 лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября.
"Главное золото региона — это наши люди. Добрые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Именно для колымчан, настоящих и будущих, мы создаем условия для жизни, учебы и работы, строим уникальные спортивные объекты, комфортное жильё, великолепные школы и детские сады, реализуем масштабные проекты по благоустройству", - сказал Носов в своем Telegram-канале.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Магаданская областьСергей Носов
 
 
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